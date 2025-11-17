El crucero de ultra lujo que llega a Argentina este verano

El barco tiene capacidad para 746 huéspedes atendidos por 548 tripulantes, una de las proporciones de personal por turista más generosas en la industria de cruceros.

Regent Seven Seas Cruises , la principal compañía de ultra lujo del mundo, inaugura la temporada de cruceros sudamericana. Su llegada a Argentina marca el despliegue de uno de sus yates más exclusivos del mundo con alojamientos excepcionales, servicio personalizado y una elegancia natural en cada cubierta.

El barco recibe solo a 746 huéspedes atendidos por 548 tripulantes , una de las proporciones de personal por huésped más generosas en la industria de cruceros de lujo. Con 373 suites distribuidas en 10 cubiertas, el Seven Seas Splendor ofrece uno de los mayores índices de espacio por persona en el mar.

La neve cuenta con 224 metros de eslora, 31 metros de manga y 55.498 toneladas. Fue diseñado con la idea de ofrecer una experiencia completamente distinta a los megacruceros tradicionales, sin filas, sin aglomeraciones y con atención genuina a cada detalle, simbolizando el verdadero significado de navegar en puro lujo.

La temporada en Argentina contará con tres itinerarios , cada uno con salida desde Buenos Aires. El 28 de diciembre de 2025 , el viaje Celebración Antártica dura 17 noches y visita Puerto Madryn, Punta Arenas, Ushuaia y la Península Antártica , con navegación panorámica por el Pasaje de Drake y Admiralty Bay.

El 14 de enero de 2026 , el itinerario Antártida y los Fiordos Chilenos parte hacia Santiago San Antonio en un recorrido de 18 noches que incluye Punta del Este, las Islas Malvinas, Ushuaia y algunos de los paisajes glaciares más espectaculares del extremo sur.

El itinerario Los Colores del Carnaval zarpa el 17 de febrero de 2026 rumbo a Miami y atraviesa algunos de los destinos más fascinantes de la región, desde Punta del Este hasta una amplia ruta por el litoral brasileiro con escalas en Rio Grande, Porto Belo, Santos, Ilha Grande, Rio de Janeiro y Buzios, seguido por Maceió, Recife, Belém Icoaraci y la Isla del Diablo en la Guayana Francesa. La ruta continúa hacia el Caribe con visitas a Castries en Santa Lucía, Roseau en Dominica y Philipsburg en St. Maarten antes de finalizar en Miami.

El Seven Seas Splendor presenta más de 4.200 metros cuadrados de mármol italiano y una colección de arte valorada en u$s5 millones, con obras seleccionadas de íconos como Pablo Picasso y Joan Miró. El barco ofrece 15 categorías de suites elegantemente diseñadas, todas con balcón privado.

Gastronomía de Regent Seven Seas Cruises

Las experiencias gastronómicas son uno de los grandes valores del Seven Seas Splendor. Chartreuse presenta cocina francesa clásica con un toque moderno y vistas panorámicas al mar. Compass Rose, el restaurante de especialidades más grande en alta mar, permite a los huéspedes crear sus propios platos principales con cortes de carne, mariscos, pastas, salsas y postres.

Por otro lado, Pacific Rim ofrece especialidades asiáticas en un ambiente sereno inspirado en formas de loto, con platos como costillas de cordero al estilo coreano y vegetales salteados al wok. Pool Grill sirve comidas al aire libre con barbacoas regionales y postres tradicionales.

El entretenimiento también se destaca. Hay espectáculos teatrales presentados con gran sofisticación, desde romances hasta thrillers llenos de intriga, además de producciones musicales que celebran distintos géneros. La serie Enriquecimiento Cultural presenta charlas inspiradoras, excursiones especializadas y clases cuidadosamente diseñadas para profundizar el conocimiento sobre cada destino. Después del atardecer, los huéspedes pueden disfrutar de un vibrante espectáculo de cabaré, probar suerte en el casino, subir al escenario en el karaoke o simplemente encontrar un lugar tranquilo en la cubierta para contemplar un cielo lleno de estrellas.

En tierra, una selección de excursiones guiadas por especialistas permite un contacto directo con ciudades locales, tradiciones regionales y patrimonios culturales. Cada experiencia amplía el sentido de la travesía y crea una conexión aún más profunda con los destinos visitados.