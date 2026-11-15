USEI busca fortalecer su representación en el Parlamento italiano y destaca una encuesta en Brasil

La fuerza política encabezada por Eugenio Sangregorio se prepara para las elecciones parlamentarias. Un sondeo en Brasil le asignó el 43,5% de intención de voto.

El exdiputado italiano Eugenio Sangregorio busca regresar al Parlamento en las elecciones de 2027 y propone ampliar el reconocimiento de la ciudadanía italiana.

La Unión Sudamericana de Emigrantes Italianos (USEI) comenzó a delinear su estrategia para las elecciones parlamentarias de Italia de 2027 , en las que se elegirán diputados y senadores con representación de los ciudadanos residentes en el exterior. El partido, que tiene como principal referente en Argentina al exdiputado italiano Eugenio Sangregorio , destacó los cambios en el sistema electoral y los resultados de una encuesta realizada en Brasil, donde alcanzó el 43,5% de intención de voto.

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Según informó la organización en un comunicado difundido el 9 de noviembre, las modificaciones al esquema electoral italiano establecen una nueva distribución de las circunscripciones para los ciudadanos que viven fuera de Italia. En ese escenario, USEI busca consolidar su presencia en América del Sur y ampliar su representación parlamentaria.

El partido señaló que los resultados del sondeo representan un punto de partida para su trabajo electoral, aunque aclaró que el desempeño definitivo dependerá de los votos que obtenga en las elecciones.

De acuerdo con la información difundida por USEI, la nueva legislación electoral modifica la organización de las circunscripciones utilizadas para elegir a los representantes de los italianos residentes fuera de su país.

Para la Cámara de Diputados , el nuevo esquema contempla dos circunscripciones que elegirán un total de ocho legisladores. Europa tendrá cuatro representantes, mientras que los otros cuatro corresponderán a la denominada Circunscripción Resto del Mundo .

Esta última reunirá a América Meridional, América Septentrional y Central, Asia, África y Oceanía, regiones que anteriormente contaban con divisiones electorales diferenciadas.

En el caso del Senado, el comunicado señala que se establecerá una circunscripción única para todos los italianos residentes en el exterior, que elegirá ocho senadores.

Para USEI, esta reorganización modifica las condiciones de la competencia electoral y aumenta la relevancia del electorado sudamericano, donde el partido concentra buena parte de su actividad política.

USEI destaca una encuesta en Brasil que le otorga el 43,5% de intención de voto

Uno de los principales datos difundidos por la agrupación corresponde a un sondeo realizado por Italianismo en Brasil y publicado el 7 de noviembre de 2026.

Según ese relevamiento, USEI obtuvo el 43,5% de intención de voto y se ubicó en el primer lugar entre las fuerzas políticas medidas.

El resultado fue destacado por la organización debido a que, según indicó, en elecciones anteriores su desempeño en Brasil la había ubicado en el segundo o tercer puesto.

La situación contrasta con la trayectoria que el partido describe en Argentina, donde asegura haber mantenido una presencia electoral sostenida y el acompañamiento de una parte de la comunidad italiana.

Sin embargo, USEI reconoció que el sondeo no constituye un resultado electoral y sostuvo que continuará desarrollando actividades territoriales para fortalecer su vínculo con los votantes.

El comunicado no incluye detalles sobre la cantidad de personas encuestadas, el método utilizado ni el margen de error del relevamiento.

Eugenio Sangregorio y la propuesta para ampliar el reconocimiento de la ciudadanía italiana

El principal referente de USEI en Argentina es Eugenio Sangregorio, empresario y exdiputado del Parlamento italiano, quien busca regresar a la Cámara de Diputados.

Sangregorio llegó a Argentina a los 17 años y desarrolló una trayectoria empresarial antes de incorporarse a la representación política de los ciudadanos italianos residentes en el exterior.

Al referirse al posicionamiento de su agrupación, sostuvo: “El voto histórico de USEI es un voto a la gestión y la preocupación que tiene nuestro partido por todos los italianos en el exterior. Trabajamos todos los días con los problemas de la comunidad italiana en América Meridional, tanto Argentina como Brasil y otros países”.

Uno de los ejes de su propuesta electoral es la defensa del acceso a la ciudadanía italiana para los descendientes de emigrantes.

En ese sentido, Sangregorio pretende retomar una iniciativa que, según USEI, presentó durante una legislatura anterior y que propone reconocer como italianos a los descendientes hasta la séptima generación.

La iniciativa, denominada Proyecto Sangregorio, busca ampliar el reconocimiento de los vínculos familiares con Italia y garantizar la igualdad de derechos entre los ciudadanos que viven en territorio italiano y aquellos que residen en el exterior.

Desde USEI sostienen que la ciudadanía italiana constituye uno de los principales asuntos de interés para las comunidades de origen italiano establecidas en Argentina, Brasil y otros países sudamericanos.

Con esa agenda, la agrupación busca fortalecer su presencia de cara al próximo proceso electoral, en un contexto de cambios en la representación parlamentaria de los italianos residentes fuera de su país.