Israel: Gadi Eisenkot calificó de "fanfarroneada" el pedido de Benjamin Netanyahu de aislar a los árabes para un Gobierno + Agregar ámbito en









Pide continuar las negociaciones y que apoyen a Matan Kahana como titular del Congreso. Puede tomar una decisión hasta el 6 de diciembre.

Gadi Eisenkot, el actual encargado de constituir una coalición de Gobierno.

Mientras continúa latente la posibilidad de una acción bélica como mecanismo de negociación, el líder opositor y encargado de constituir el próximo gobierno de Israel, Gadi Eisenkot (del partido Yashar!), rechazo la propuesta del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, de armar una coalición conjunta que les permita administrar sin partidos árabes, que crecen en representación parlamentaria. Este domingo, equipos negociaciores de ambos sectores mantendrán una reunión para determinar si pueden acercar posiciones.

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Netanyahu se había referido a las acciones nucleares de Irán para señalar que se reforzó su "convicción de lo imprescindible que resulta formar en este momento un gobierno de unidad nacional; un gobierno que incluya a todos los partidos que apoyan la existencia de Israel como el Estado del pueblo judío”. "Un gobierno que se apoye en partidarios del terrorismo, no podrá afrontar este enorme desafío”, agregó e instó a evitar “formar un gobierno inestable y peligroso que no podrá hacer frente, ni siquiera en parte, a los enormes desafíos de seguridad y nacionales que tenemos por delante".

La moción fue respondida por Eisenkot quien, además, fue jefe del Ejército nacional. “Dice querer la unidad, pero al mismo tiempo degrada una ceremonia institucional en la Knéset (NdR: Congreso local), sembrando división e incitando al odio como si no hubiera un mañana”, respondió en un comunicado, en donde calificó la propuesta como "la fanfarroneada de turno". Previamente, en X había expresado que "se puede discrepar de los representantes de los partidos árabes, incluso se puede despreciar profundamente a algunos de ellos, pero no se puede, no es digno y no permitiré que se difame a todo un sector".

Así fue que ratificó su intención de negociar este domingo por un futuro Gobierno y su apoyo a la postulación de Matan Kahana, exministro de Servicios Religiosos y miembro del partido Yashar!, como titular del Congreso hasta que finalicen las negociaciones, cuyo vencimiento están dispuestos para el 6 de diciembre.

Kahana, el candidato de Eisenkot para el Congreso. El ministro de Defensa de Israel advirtió que puede atacar Gaza "sin aprobación de la oposición" El ministro de Defensa en funciones de Israel, Israel Katz, afirmó que el Gobierno puede disponer nuevos ataques militares en la Franja de Gaza y otros territorios sin consultar ni obtener el visto bueno de los partidos opositores. Sus declaraciones se produjeron en medio de las críticas de sectores políticos que reclaman mayor cautela mientras se negocia la formación de un nuevo Ejecutivo tras las elecciones legislativas.

"No requerimos la aprobación de la oposición ni de ninguna autoridad jurídica para ordenar a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que lleven a cabo ataques selectivos en Gaza, operaciones defensivas y ofensivas en el Líbano; el mantenimiento de una zona de seguridad en Siria (...); la evacuación de un barrio utilizado por terroristas en Hebrón (Cisjordania)", expresó el funcionario en X. Las declaraciones surgieron luego de que Gadi Eisenkot, dirigente opositor y encargado de intentar formar una nueva coalición de Gobierno, reclamara al primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, mayor prudencia en las decisiones militares. El dirigente advirtió sobre los riesgos de ordenar operaciones sin que exista una amenaza "directa e inmediata".