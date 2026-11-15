Dos aviones chocaron en la pista del aeropuerto de Miami en medio de las cancelaciones de vuelos

El incidente involucró a un Boeing 737 de Copa Airlines, que había llegado desde Panamá, y un Boeing 767 de UPS que tenía previsto partir hacia Bogotá. La Administración Federal de Aviación (FAA) investiga cómo se produjo el impacto.

Un avión de pasajeros de Copa Airlines y una aeronave de carga de UPS chocaron el sábado por la noche mientras circulaban por las calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos . El impacto dejó dos personas con heridas leves , que fueron atendidas por los equipos de emergencia sin necesidad de ser trasladadas a un hospital. El episodio ocurrió en medio de las complicaciones que todavía afectan a miles de viajeros por las cancelaciones y demoras registradas en el país.

La colisión se produjo cerca de las 21:15, hora local, cuando el Boeing 737 de Copa Airlines acababa de llegar desde Ciudad de Panamá y se dirigía hacia la terminal. Al mismo tiempo, un Boeing 767 de UPS se preparaba para salir rumbo a Bogotá, Colombia.

De acuerdo con los primeros datos difundidos por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) , el extremo del ala del avión de pasajeros impactó contra la parte delantera del carguero . El contacto ocurrió en el cruce de dos calles de rodaje, las vías que utilizan las aeronaves para desplazarse por el aeropuerto antes de despegar o después de aterrizar.

Las autoridades indicaron que los controladores aéreos habían solicitado a la tripulación de UPS que dejara pasar al vuelo de Copa . La FAA abrió una investigación para establecer por qué la maniobra no se realizó como estaba previsto y determinar las circunstancias exactas del accidente.

El director de comunicaciones del aeropuerto, Greg Chin , explicó que los aviones fueron derivados hacia otras calles de rodaje y que el episodio no provocó una interrupción general de las operaciones aeroportuarias .

Desde UPS también se refirieron al hecho mediante un comunicado. "Estamos al tanto de un incidente que involucra a una de nuestras aeronaves en tierra en Miami. Nuestra tripulación está a salvo, y estamos comprometidos a trabajar con las autoridades para determinar qué sucedió. La seguridad de nuestros empleados y el público es nuestra máxima prioridad", expresó la compañía.

We are aware of an incident involving one of our aircraft on the ground in Miami. Our crew is safe, and we are committed to working with authorities to determine what happened.The safety of our employees and the public is our highest priority. — UPS Airlines (@UPSAirlines) November 15, 2026

Por qué hay demoras y cancelaciones de vuelos en EEUU

El choque se produjo apenas un día después de una suspensión nacional de vuelos que alteró el funcionamiento de los aeropuertos estadounidenses. La medida fue dispuesta por la FAA el viernes y se extendió durante varias horas, lo que obligó a cancelar numerosos servicios y generó complicaciones para pasajeros que debieron esperar nuevas conexiones o reprogramaciones.

El organismo atribuyó los problemas a fallas en equipos de telecomunicaciones utilizados por el sistema de control aéreo. Entre los inconvenientes detectados hubo dificultades intermitentes en dispositivos de comunicación y radar, vinculadas con equipos que se sobrecargaron durante tareas de modernización. Aunque la restricción general fue levantada, las compañías todavía debían reorganizar sus horarios, aviones y tripulaciones.

Según los registros de FlightAware, más de 6.400 vuelos programados para el sábado fueron cancelados en Estados Unidos. La plataforma también contabilizó cientos de servicios suspendidos para el domingo, mientras las autoridades trabajaban para que las aerolíneas pudieran recuperar sus cronogramas habituales antes del cierre de la jornada.