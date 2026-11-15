Tercer día de caos aéreo en EEUU: Donald Trump reclamó al Congreso más fondos para modernizar el control de vuelos

Más de 5.200 servicios registraron cancelaciones o demoras este domingo. Sean Duffy espera recuperar la normalidad para el lunes.

La crisis aérea en Estados Unidos se extendió durante tres días consecutivos y afectó a miles de pasajeros.

Las interrupciones en el tráfico aéreo de Estados Unidos continuaron este domingo por tercer día consecutivo y dejaron miles de vuelos afectados en todo el país. Mientras las aerolíneas intentaban reorganizar sus operaciones, el presidente Donald Trump reclamó al Congreso que apruebe nuevos fondos para modernizar el sistema de control y el secretario de Transporte, Sean Duffy, anticipó que el servicio podría normalizarse el lunes.

Según el sitio especializado FlightAware, más de 1.600 vuelos fueron cancelados y casi 3.600 sufrieron demoras durante la jornada del domingo. El impacto se sumó al registrado el sábado, cuando las compañías suspendieron más de 6.400 servicios y retrasaron otros 8.000 . La crisis comenzó el viernes, cuando una falla técnica obligó a paralizar prácticamente todos los despegues durante casi cinco horas.

El mandatario estadounidense se pronunció públicamente sobre el episodio y pidió a los legisladores que aceleren la aprobación de recursos para actualizar la infraestructura aérea. A través de su red social Truth Social, cuestionó la gestión de su antecesor, Joe Biden , y sostuvo que recibió un sistema deteriorado: "Ya hemos empezado a trabajar en ello, pero debería hacerse de una sola vez, no a cuentagotas", escribió Trump. Luego agregó: "El Congreso debe dar su aprobación".

El presidente también insistió en que el país cuenta con los conocimientos y el plan necesarios para renovar el control del tráfico aéreo, pero necesita que los fondos estén disponibles. Su reclamo se produjo después de que la crisis dejara a miles de pasajeros varados y alterara los itinerarios de las principales compañías.

Por su parte, Duffy solicitó u$s50.000 millones para modernizar los sistemas de control aéreo , una cifra superior a su pedido anterior de u$s30.000 millones. El Congreso había aprobado u$s12.500 millones el año pasado, aunque el funcionario aclaró que ese presupuesto estaba destinado a gastos específicos y no contemplaba un nuevo software para gestionar el espacio aéreo.

La crisis aérea en Estados Unidos se extendió durante tres días consecutivos y afectó a miles de pasajeros.

Qué provocó las interrupciones en los vuelos

La Administración Federal de Aviación (FAA) atribuyó el problema a una falla en los routers instalados en centros de control de Arkansas y Texas. Según explicó Duffy, el reemplazo de un dispositivo en una instalación de El Dorado, Arkansas, generó inconvenientes en otro equipo recientemente sustituido en Amarillo, Texas.

Ese segundo router comenzó a transmitir un volumen excesivo de datos y sobrecargó los sistemas de otros centros de control del país. La situación afectó las comunicaciones y obligó a la FAA a desactivar la funcionalidad de los equipos de origen. La agencia también tomó la misma medida con otros 60 routers similares.

Duffy descartó que existan indicios de un ciberataque o de una acción deliberada para sabotear la red. Sin embargo, reconoció que todavía no se conoce la causa definitiva del fallo. Los problemas aparecieron durante tareas de mantenimiento que, según explicó, se habían realizado miles de veces sin inconvenientes.

Además, el secretario señaló que los routers involucrados fueron adquiridos en 2001 y quedaron obsoletos en 2006. El episodio volvió a poner bajo la lupa las deficiencias tecnológicas del sistema estadounidense, que también enfrenta problemas de equipamiento y una falta de varios miles de controladores aéreos.

El Gobierno estadounidense espera que las operaciones aéreas recuperen la normalidad total durante el lunes. DW

Cuándo se normalizará el tráfico aéreo

Duffy aseguró que las operaciones comenzarían a recuperar su ritmo habitual durante el domingo, aunque estimó que la normalidad total podría llegar recién el lunes. Las aerolíneas, mientras tanto, continuaban trabajando para reordenar sus cronogramas y reducir el impacto sobre los pasajeros.

Entre las compañías más afectadas durante el domingo se encontraban JetBlue, con el 27% de sus vuelos cancelados, y American Airlines, con el 13%. Southwest, United Airlines y Delta registraron suspensiones de entre el 3% y el 5% de sus servicios.

La suspensión nacional del viernes fue la interrupción más prolongada del tráfico aéreo estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La crisis volvió a exponer la necesidad de actualizar una infraestructura clave para la aviación del país, mientras miles de pasajeros todavía esperan recuperar sus planes de viaje.