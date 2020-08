Trump sobre la vacuna de Rusia: "Saltearon muchos ensayos"

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Trump dijo: "No sabemos mucho sobre ella, esperamos que funcione, de verdad, esperamos que funcione. (Pero) se saltaron ciertos ensayos, y nosotros creemos que es importante atravesar todo el proceso". Igualmente, no es el único en mostrarse escéptico sobre la veracidad de los testeos rusos y la efectividad de su vacuna, con varios expertos de diversas partes del mundo apuntaron contra el gobierno de Vladimir Putin por no dar más información sobre el desarrollo y los testeos realizados.