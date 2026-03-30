Roban obras de Renoir, Matisse y Cézanne de un importante museo en Italia + Seguir en









Lideran la investigación las autoridades de Parma, en colaboración con la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural de los Carabineros.

Obra robada “Los peces” de Renoir.

La Fundación Magnani Rocca, un referente del arte en Italia, sufrió el robo de tres piezas maestras firmadas por Matisse, Cézanne y Renoir. El asalto tuvo lugar en su sede de Mamiano di Traversetolo, ubicada en la provincia de Parma, al norte del país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque el robo ocurrió entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de marzo, la noticia trascendió recién este domingo. El botín de la banda incluyó tres piezas maestras: "Los peces" de Renoir, "Odalisca en una terraza" de Matisse y "Naturaleza muerta con cerezas" de Cézanne.

El cuadro de Renoir es un óleo sobre lienzo, valorado en varios millones y es una de las pocas obras del artista que forman parte de una colección permanente en Italia.

Odalisca en una terraza obra Obra robada “Odalisca en una terraza” de Matisse. Las autoridades de Parma, en colaboración con la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural de los Carabineros, lideran la investigación. Hasta ahora, las grabaciones de seguridad permitieron identificar la presencia de varios sujetos encapuchados durante el asalto.

Las investigaciones preliminares indican que la banda logró infiltrarse en la histórica villa esquivando los sistemas de vigilancia. Una vez dentro, se dirigieron a la estancia principal para llevarse las valiosas pinturas. Las autoridades aún indagan en los pormenores del suceso, aunque la prensa local coincide en que la ejecución técnica apunta a un plan diseñado con extrema minuciosidad.

naturaleza muerta con cerezas obra Fundación Magnani Rocca La Fundación Magnani-Rocca es una de las instituciones artísticas más importantes de Europa y cuenta con obras de Monet, Renoir, Cézanne, Goya, Tiziano, Durero, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio, Burri, De Pisis, Tiepolo, Canova, entre otros. La institución custodia el legado de Luigi Magnani (1906-1984), destacado crítico musical y escritor. Magnani mantuvo un estrecho vínculo con el pintor boloñés Giorgio Morandi, lo que le permitió reunir una excepcional colección de sus obras, obtenidas tanto por compra como por obsequio personal. La colección, que creció bajo la constante supervisión de su creador hasta sus últimos días, permanece en la villa de Mamiano tras la creación de la Fundación Magnani-Rocca, impulsada por él mismo.

Temas museo

Italia