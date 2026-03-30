Uno a uno: todas las figuras clave de la cúpula del poder iraní que murieron durante la guerra en Medio Oriente + Seguir en









Los ataques conjuntos de EEUU e Israel mataron a líderes políticos y militares iraníes, golpeando al núcleo del régimen y generando impacto inmediato en los mercados energéticos y el transporte marítimo internacional.

EEUU e Israel eliminaron líderes políticos y militares clave de Irán, debilitando su estructura de mando.

La campaña militar lanzada por Estados Unidos e Israel no se limitó a objetivos estratégicos o infraestructura. El foco estuvo puesto en algo más preciso: el núcleo de poder del régimen. En pocas semanas, una serie de ataques selectivos eliminó a figuras centrales de la conducción política, militar y de seguridad, en lo que analistas ya describen como una decapitación progresiva del sistema.

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El golpe al liderazgo de la República Islámica abarca desde el líder supremo hasta comandantes de alto rango de la Guardia Revolucionaria, pasando por ministros y asesores clave. Estas muertes no solo debilitan la estructura de mando, sino que también envían un mensaje contundente sobre la capacidad de Estados Unidos e Israel de impactar directamente en la estrategia de Teherán.

Donald Trump y Benjamin NEtanyahu.webp El eje de los ataques de Israel y EEUU, la cúpula iraní. Líder supremo: Alí Jameneí El ayatolá Alí Jameneí, líder supremo desde 1989, murió a los 86 años en un ataque aéreo estadounidense-israelí contra su complejo el 28 de febrero. Su mandato se caracterizó por consolidar el poder a través del aparato de seguridad y expandir la influencia regional, manteniendo la hostilidad hacia Estados Unidos e Israel.

Donald Trump, fue quien confirmó que el líder iraní fue asesinado durante los ataques de sus fuerzas armadas e Israel contra el país persa. "Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto", afirmó en sus redes sociales.

iran ayatolá Alí Jamenei.jpg El ayatolá murió a los 86 años en un ataque aéreo estadounidense-israelí, consolidando décadas de poder y hostilidad hacia Occidente. Altos funcionarios eliminados Entre los funcionarios de más alto rango que perdieron la vida se encuentran varios asesores y ministros clave, cuyo fallecimiento marca un golpe directo al corazón del liderazgo político y de seguridad de Irán.

Alí Larijani , secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, falleció a los 67 años en Pardis el 17 de marzo , junto con su hijo y uno de sus adjuntos, según medios iraníes. Excomandante de la Guardia Revolucionaria y negociador nuclear, fue “un asesor cercano del asesinado líder supremo” y desempeñó un papel clave en la política exterior y de seguridad de la República Islámica.

, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, falleció a los 67 años en Pardis el , junto con su hijo y uno de sus adjuntos, según medios iraníes. Excomandante de la Guardia Revolucionaria y negociador nuclear, fue “un asesor cercano del asesinado líder supremo” y desempeñó un papel clave en la política exterior y de seguridad de la República Islámica. Esmail Jatib , ministro de inteligencia, murió en un ataque israelí el 18 de marzo . Clérigo y político de línea dura, trabajó en la oficina de Alí Jameneí , quien lo asesoró, antes de dirigir el aparato de inteligencia civil desde agosto de 2021.

, ministro de inteligencia, murió en un ataque israelí el . Clérigo y político de línea dura, trabajó en la oficina de , quien lo asesoró, antes de dirigir el aparato de inteligencia civil desde agosto de 2021. Alí Shamjaní, asesor cercano de Jameneí y figura clave en la política nuclear y de seguridad, murió en los ataques del 28 de febrero en Teherán. Anteriormente había sobrevivido a un ataque contra su casa durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán. lideres iran Ministros y asesores clave perdieron la vida, debilitando la conducción política y de seguridad del régimen iraní. Comandantes militares eliminados El golpe al liderazgo militar también dejó a la República Islámica debilitada en sus estructuras de defensa, con la muerte de varios comandantes clave que supervisaban desde la Guardia Revolucionaria hasta la marina y la fuerza aérea. Mohammad Pakpour , comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, murió en los ataques del 28 de febrero en Teherán. Tras la muerte de Hossein Salami en la guerra de 12 días en junio, ascendió rápidamente para liderar la Guardia Revolucionaria.

, comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, murió en los ataques del en Teherán. Tras la muerte de Hossein Salami en la guerra de 12 días en junio, ascendió rápidamente para liderar la Guardia Revolucionaria. Aziz Nasirzadeh , ministro de Defensa y oficial de la Fuerza Aérea, falleció en la misma tanda de ataques del 28 de febrero , desempeñando un papel clave en la planificación militar y la política de defensa.

, ministro de Defensa y oficial de la Fuerza Aérea, falleció en la misma tanda de ataques del , desempeñando un papel clave en la planificación militar y la política de defensa. Abdolrahim Mousavi , jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica, murió durante una reunión de altos mandos en Teherán.

, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica, murió durante una reunión de altos mandos en Teherán. Gholamreza Soleimani , comandante de la fuerza paramilitar Basij, falleció el 17 de marzo , mientras que Behnam Rezaei , jefe de inteligencia naval, y Alireza Tangsiri , comandante de la marina de la Guardia Revolucionaria, murieron en ataques del 26 de marzo en Bandar Abbas. Tangsiri supervisaba el “control inteligente” del estrecho de Ormuz , vía estratégica para el petróleo mundial.

, comandante de la fuerza paramilitar Basij, falleció el , mientras que , jefe de inteligencia naval, y , comandante de la marina de la Guardia Revolucionaria, murieron en ataques del en Bandar Abbas. Tangsiri supervisaba el “control inteligente” del , vía estratégica para el petróleo mundial. Alireza Tangsiri, comandante de la marina de la Guardia Revolucionaria, murió a causa de las heridas sufridas en un ataque israelí en Bandar Abbas, según informaron tanto medios iraníes como fuentes del ejército israelí. Irán confirmó oficialmente su fallecimiento el 30 de marzo de 2026, y los Guardianes de la Revolución informaron que el alto mando “sucumbió a heridas graves”. El militar era señalado por Israel como “el cerebro detrás del minado y bloqueo del estrecho de Ormuz” y había reforzado la presencia naval en el Golfo desde que asumió el mando en 2018. lideres iran (1) La muerte de varios líderes de la Guardia Revolucionaria y la marina deja a Irán con un vacío estratégico en su estructura militar. Un mes después del inicio de la guerra, estos ataques dejan a la República Islámica enfrentando un vacío de liderazgo sin precedentes, con consecuencias directas para la seguridad regional y la economía global, mientras los precios del petróleo permanecen por las nubes ante la incertidumbre.