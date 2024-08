Venezuela: la oposición descartó repetir las elecciones y lo consideró "una falta de respeto"

Corina Machado no considera la opción de repetir las elecciones en Venezuela.

Ante esto, Machado aseguró que las elecciones ya "tuvieron lugar". "La sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas donde hubo fraude y aun así logramos ganar".

Si bien Maduro no se pronunció tras la propuesta de Lula, el pasado 31 de julio, tres días después de su proclamación, descartó repetir los comicios.

Las declaraciones de Lula en las que sugirió repetir las elecciones en Venezuela

Frente a la situación de crisis en Venezuela, el presidente brasilero propuesto: "Maduro todavía tiene seis meses en el cargo. Si tiene sentido común podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar a nuevas elecciones, establecer criterios para la participación de todos los candidatos, crear un comité electoral suprapartidario para que todos participen y dejar participar a observadores de todo el mundo”, detalló el presidente de Brasil.

Maduro y Lula da Silva.jpeg Lula Da Silva: "Maduro todavía tiene seis meses en el cargo. Si tiene sentido común podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar a nuevas elecciones".

Otra salida planteada por el líder brasilero fue la conformación de un "gobierno de coalición", compuesto con la oposición. Sobre la duda de quien fue el ganador de las elecciones, Lula sentenció: "No puedo decir que triunfó la oposición porque no tengo los datos y mucho menos puedo decir que triunfó Maduro porque no tengo los datos".

Junto con los gobiernos de Colombia y México, Brasil intenta abrir el diálogo entre el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, y Maduro, quien fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE).