Venezuela: las elecciones presidenciales serán el 28 de julio

Los candidatos a la presidencia de Venezuela

Maduro se encuentra viajando a la provincia para actos gubernamentales y políticos, que parecen formar parte de campaña, ya que estos viajes, hasta el momento, eran de excepción.

La oposición, en contraste, está bajo presión. No tiene en la práctica candidato, luego de que fuese ratificada una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos contra la exdiputada María Corina Machado, ganadora de sus primarias.

El plazo para inscribir candidaturas se fijó entre el 21 y el 25 de marzo y la campaña electoral será del 4 al 25 de julio.

"Le está dando 20 días a la oposición para resolver" un posible candidato alternativo a Machado, dijo a la AFP Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis, en un momento en que la dirigente opositora sigue activa en actos políticos pese a que su inhabilitación, ratificada por la corte suprema en enero, no le permitirá inscribirse.

El gobierno y la oposición habían acordado elecciones en el segundo semestre de 2024 en negociaciones que media Noruega, en un pacto que contempla la observación de la Unión Europea y otros actores internacionales.

La participación de la Unión Europea

La UE envió una misión en 2021 en las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes. Identificó mejoras en el sistema de votación, pero también irregularidades como el uso de recursos públicos en la campaña, la inhabilitación "arbitraria" de candidatos y el establecimiento de puntos de control del partido de gobierno en centros de votación.

Su presencia en el país terminó abruptamente, después de que Maduro tachara a los observadores de "enemigos" y "espías".

Maduro, que gobierna desde 2013 tras ser ungido por Chávez antes de su muerte, dijo a principios de año que era "prematuro" confirmar si buscaría un tercer mandato, aunque importantes dirigentes chavistas dan por hecho su candidatura por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Su reelección en 2018 fue tachada de "fraudulenta" por la oposición, que boicoteó los comicios, y Estados Unidos, que impuso una batería de sanciones para intentar, sin éxito, sacarlo del poder. La UE también desconoció el resultado.

Machado aún no reaccionó al cronograma, pero se sostuvo que "está clarísimo que María Corina no va a ser candidata" y "no va a permitir una sustitución de su candidatura por alguien que no nombre directamente".

"El 21 de marzo toda Venezuela acompaña a nuestra candidata unitaria a inscribirse", escribió en X el dirigente Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos.