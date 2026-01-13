La esposa de Germán Giuliani, argentino detenido en Venezuela: "Pedimos una fe de vida"

Virginia Rivero expuso su angustia y desesperación ante la falta de noticias. El abogado argentino está detenido desde mayo del año pasado.

El abogado Germán Giuliani, argentino que permanece detenido en Venezuela junto con Nahuel Gallo , aún espera por su liberación en el marco del proceso de excarcelaciones masivas que lleva a cabo el gobierno de Delcy Rodríguez. Su esposa, Virginia Rivero, expresó su angustia por la situación del hombre que se encuentra preso desde mayo de 2025, acusado de terrorismo, mercenarismo y narcotráfico.

Rivero habló este martes con la prensa y recordó el momento en el que Giuliani fue arrestado por las autoridades venezolanas: " Fue a Venezuela por trabajo. Se fue el 5 de abril y el 21 de mayo lo detuvieron. Le preguntaron el nombre y al escuchar el acento argentino lo secuestraron", contó.

La noticia del arresto de su marido le llegó por canales no oficiales. " Me enteré por un medio de comunicación. Yo estaba en el trabajo, fue el viernes 23 de mayo. Luego me llamó Cancillería para informarme la noticia", dijo.

En tal sentido, advirtió que el abogado se mantiene incomunicado. "En este momento, de mi esposo no tengo información. Sé que está en Yare 2. Desde el 21 de diciembre que lo trasladaron, estaba en Caracas, no tengo información de él. No tengo ningún dato. Estamos desesperados y pidiendo una fe de vida", expresó.

Además señaló que se mantiene en contacto con el canciller Pablo Quirno y la exministra de Seguridad y senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich: "Sé que están trabajando, sobre todo a partir de la caída de Maduro. No me cuentan nada, hay mucho en manos de Estados Unidos. Sé que trabajan y tienen todo listo para poder traer a los argentinos ".

La familia de Giuliani afirma y denuncia que las acusaciones contra el abogado carecen de sustento. Desde diciembre de 2025 no existe información oficial clara sobre su paradero ni sobre el estado de su causa judicial, lo que llevó a denunciar una situación de desaparición de hecho y la imposibilidad de ejercer una defensa efectiva.

nahuel gallo.jpg

La madre de Nahuel Gallo pidió por la liberación de su hijo: "Un país entero pide por él"

Mientras se espera por la liberación de Giuliani, la madre del gendarme argentino Nahuel Gallo, también secuestrado por el régimen chavista desde diciembre de 2024, habló en medio de la liberación de presos políticos en Venezuela. Con desesperación, la mujer pidió saber sobre el estado de su hijo y recalcó que "un país entero pide por él".

Griselda Heredia se mostró a corazón abierto sobre el estado de Nahuel y sostuvo: “La última información que tenemos es que él se encuentra bien. A través del grupo de familiares y de liberados pude tener datos de que él está bien”.

En diálogo con Futurock comentó que "a Nahuel también se le habilitaron visitas, pero él está solo en Venezuela y nadie lo fue a ver": "Cuando estuvimos reunidos con el canciller y con Patricia Bullrich, nos aclararon que no podíamos viajar", recordó.