EEUU entregará a Venezuela un buque petrolero que fue incautado a principios de enero

El barco, llamado Sophia, fue interceptado el 7 de enero por la Guardia Costera cerca de Puerto Rico. En ese momento, voces estadounidenses indicaron que era un "petrolero sin bandera y sancionado".

Se trata del Sophia, incautado el 7 de enero y una fuente de EEUU indicó que no sabía si tenía petróleo a bordo.

EEUU entregará a Venezuela un buque cisterna que confiscó este mes, en medio de un proceso que lleva realizando hace meses con operaciones para incautar petroleros vinculados al país latinoamericano. Se trata del M/T Sophia , interceptado a principios de mes y visto cerca de Puerto Rico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dato lo ofrecieron dos dirigentes estadounidenses anónimos a Reuters. No obstante, no explicaron por qué se devolvía el petrolero.

El Sophia transportaba petróleo cuando fue interceptado el 7 de enero por la Guardia Costera y las fuerzas militares estadounidenses. En ese momento, la gestión trumpista indicó que el Sophia, que está bajo sanciones, era un "petrolero sin bandera, sancionado y perteneciente a la flota en la sombra".

Una de las fuentes anónimas agregó que no sabía si el Sophia todavía tenía petróleo a bordo. Desde la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro , el pasado 3 de enero, el mandatario estadounidense Donald Trump indicó que planea controlar los recursos petroleros de forma indefinida, mientras busca reconstruir la deteriorada industria petrolera del país con un plan de u$s100.000.

A principios de este mes, el Sophia y otro petrolero incautado fueron avistados cerca de Puerto Rico. Junto con la mayoría de los petroleros sujetos a sanciones occidentales o que forman parte de la denominada flota fantasma, muchos de los petroleros vinculados a Venezuela que fueron incautados se construyeron hace más de 20 años.

Desde la detención de Nicolás Maduro, EEUU indicó que planea controlar los recursos petroleros venezolanos de forma indefinida.

La empresa GMS, en Dubái, solicitó una licencia estadounidense para comprar y desguazar buques incautados por el Gobierno de Estados Unidos vinculados al comercio de petróleo venezolano.

EEUU evalúa habilitar inversiones petroleras en Venezuela

Estados Unidos se encamina a otorgar una licencia general para inversiones petroleras en Venezuela, una decisión que podría modificar de manera sustancial el régimen de sanciones vigente desde 2019 sobre la industria energética del país caribeño.

La iniciativa, que aún se encuentra en etapa de definición, representa un giro respecto del esquema anterior basado en exenciones individuales otorgadas caso por caso a empresas interesadas en operar en el sector petrolero venezolano.

El movimiento de Washington se produce luego de la captura y extracción del depuesto gobernante Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero de 2026, un hecho que aceleró las gestiones de compañías internacionales ante el gobierno estadounidense.

En las semanas posteriores a ese episodio, se registró un alto volumen de solicitudes de empresas que históricamente mantuvieron vínculos con Petróleos de Venezuela (PDVSA). Entre ellas se encuentran la estadounidense Chevron, la española Repsol y la italiana ENI, además de otras firmas del sector energético.