El tenso cruce entre Delcy Rodríguez y un grupo de estudiantes que le exigió la liberación de presos políticos en Venezuela

El hecho ocurrió durante una recorrida por la UCV, donde dirigentes estudiantiles denunciaron más de 200 detenidos y reclamaron excarcelaciones.

Un grupo de estudiantes universitarios protagonizó un tenso intercambio con Delcy Rodríguez en la Universidad Central de Venezuela , donde la mandataria fue interpelada públicamente por dirigentes estudiantiles que le reclamaron la liberación de presos políticos y denunciaron la detención de más de 200 jóvenes , en una escena poco habitual en el país.

El episodio ocurrió este martes durante una recorrida de Rodríguez por el campus de la UCV , su casa de estudios, en pleno cierre del semestre y con una fuerte presencia estudiantil. Allí, líderes universitarios aprovecharon la visita para visibilizar una demanda que se convirtió en eje central de la oposición desde comienzos de enero: la liberación de detenidos por razones políticas.

La exigencia fue encabezada por Miguelangel Suárez , presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCV, quien se dirigió directamente a la funcionaria. “Presidenta, hay que liberar al profesor Jesús Armas y a más de 200 jóvenes que son presos políticos en Venezuela” , le reclamó ante la mirada de decenas de estudiantes.

El cruce se produjo durante una recorrida oficial de Delcy Rodríguez por la Universidad Central de Venezuela.

En un primer momento, Rodríguez se acercó a saludar a los jóvenes y mencionó que trabaja en un programa de convivencia democrática anunciado la semana pasada. Sin embargo, el intercambio se intensificó cuando otros estudiantes se sumaron al reclamo. “Póngase la mano en el corazón, usted es ucevista, libere a todos los presos políticos” , insistieron.

Suárez también pidió poner fin al “sufrimiento que viven los familiares a las afueras de los centros de detención” desde hace casi tres semanas, en referencia a las vigilias que se repiten frente a distintas cárceles del país.

Jesús Armas y las vigilias frente a las cárceles

En los últimos días, dirigentes estudiantiles recorrieron distintos centros de detención para llevar alimentos, insumos y acompañamiento a los familiares de los presos. La exigencia central es que las excarcelaciones incluyan a todos los detenidos, en particular al profesor Jesús Armas.

Armas, docente de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos y exintegrante del equipo de campaña de Edmundo González Urrutia, fue detenido hace más de un año por hombres encapuchados que lo sacaron de un restaurante en Caracas. Desde entonces, un afiche que exige su liberación permanece en la puerta de la escuela donde daba clases.

864c9f0f0040db4024be9cbcd5af27d51b89fbfaw Dirigentes estudiantiles exigieron la liberación de más de 200 jóvenes detenidos por motivos políticos.

En la UCV también se observan fotografías de Roalmi Cabeza, estudiante de Derecho encarcelado, y carteles que convocan a foros para debatir si Venezuela atraviesa o no una transición política. La semana pasada, durante la conmemoración del 23 de enero de 1958, los estudiantes desplegaron pancartas y cortaron parcialmente una de las principales arterias de Caracas para reclamar nuevas liberaciones.

La respuesta de Rodríguez y el cierre sin definiciones

Ante la insistencia, Rodríguez pidió la palabra. “Yo ya te escuché”, dijo, antes de afirmar: “Es importante no manipular, hay ONG que les están cobrando a los familiares. Eso no puede seguir ocurriendo”. El argumento fue rechazado implícitamente por los estudiantes, quienes reiteraron el reclamo por la responsabilidad del Estado en las detenciones.

delcy rodriguez estudiantes venezuela La mandataria respondió a las consignas, pero se retiró sin anunciar medidas concretas. X: @geminismg

“Los políticos tienen que ejercer con responsabilidad, ya basta de manipular y de agredir. Eso le costó mucho a este país”, sostuvo Rodríguez, sin anunciar medidas concretas. Finalmente, la mandataria se retiró del lugar mientras los estudiantes continuaron coreando: “¡Libérenlos a todos!”.

La escena contrastó con visitas anteriores de la funcionaria a la Ciudad Universitaria, que solían realizarse de noche y sin estudiantes presentes, y dejó expuesto un reclamo que volvió a ganar visibilidad en uno de los espacios históricos de protesta del país.