EEUU evalúa habilitar inversiones petroleras en Venezuela

La medida marcaría un cambio en la política de sanciones impuesta desde 2019 y busca facilitar el ingreso de capital extranjero al sector energético venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero.

Estados Unidos evalúa otorgar una licencia general para inversiones petroleras en Venezuela tras el levantamiento parcial de sanciones.

Estados Unidos se encamina a otorgar una licencia general para inversiones petroleras en Venezuela , una decisión que podría modificar de manera sustancial el régimen de sanciones vigente desde 2019 sobre la industria energética del país caribeño.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa, que aún se encuentra en etapa de definición, representa un giro respecto del esquema anterior basado en exenciones individuales otorgadas caso por caso a empresas interesadas en operar en el sector petrolero venezolano.

El movimiento de Washington se produce luego de la captura y extracción del depuesto gobernante Nicolás Maduro , el pasado 3 de enero de 2026 , un hecho que aceleró las gestiones de compañías internacionales ante el gobierno estadounidense.

En las semanas posteriores a ese episodio, se registró un alto volumen de solicitudes de empresas que históricamente mantuvieron vínculos con Petróleos de Venezuela (PDVSA) . Entre ellas se encuentran la estadounidense Chevron , la española Repsol y la italiana ENI , además de otras firmas del sector energético.

Estas compañías solicitaron permisos tanto para expandir operaciones existentes como para retomar actividades que habían quedado en pausa , luego del endurecimiento de la política de sanciones aplicado por Washington en los meses previos a la caída de Maduro.

El origen de las sanciones petroleras

Las sanciones al sector petrolero venezolano fueron impuestas en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a toda la industria energética venezolana bajo la órbita de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La decisión se tomó tras la reelección no reconocida de Nicolás Maduro en 2018, y supuso un fuerte impacto sobre la capacidad del país para exportar crudo y acceder a financiamiento e inversiones internacionales.

Posteriormente, durante la administración de Joe Biden, se implementó una licencia amplia que permitió mayores exportaciones de petróleo venezolano. Sin embargo, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado, esa autorización fue revocada como parte de una estrategia de presión sobre el régimen de Maduro.

Bloqueo y caída de exportaciones

El endurecimiento de la política estadounidense incluyó también un bloqueo naval en diciembre, que contribuyó a reducir de manera significativa las exportaciones de crudo desde Venezuela.

Ese escenario cambió tras los acontecimientos de enero. Luego de la captura de Maduro, Washington manifestó su intención de aliviar sanciones selectivas con el objetivo de facilitar un acuerdo de suministro de petróleo venezolano a Estados Unidos.

En paralelo, se mencionó un plan de reconstrucción de u$s100.000 millones para la industria petrolera venezolana, destinado a recuperar la capacidad productiva del sector.

Qué busca la licencia general

Según prevén expertos citados en el sector, la eventual licencia general apuntaría a eliminar cuellos de botella burocráticos, brindar mayor claridad regulatoria y acelerar el ingreso de capital internacional.

La medida se enmarca en un giro pragmático de la administración Trump hacia una cooperación energética más estrecha con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, actualmente en funciones en Caracas.

De concretarse, la licencia permitiría a las empresas operar sin necesidad de tramitar autorizaciones individuales ante la OFAC, lo que reduciría tiempos y costos para proyectos de inversión en uno de los países con mayores reservas de crudo del mundo.