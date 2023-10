Voto en el extranjero: participación récord con largas filas en Madrid y Londres

"Se han habilitado tres mesas de votación para acomodar a los votantes, y cada una gestiona aproximadamente 2.400 electores", detalló Pérez Colman.

Elecciones argentinas en Londres

¿Cómo es el voto en el exterior?

El sufragio que se realiza desde el exterior no es de carácter obligatorio, sino voluntario, y no se necesita justificar la no emisión del voto, a diferencia de quienes residen en el territorio nacional.

Los países que mayor registro tienen de argentinos son Estados Unidos, con 90.382; España, 85.388; Brasil 19.842; Uruguay, 18.149; Paraguay, 17.963; Italia, 17.356; Chile, 16.482; Israel, 14.201; México, 9.494; Alemania 8.960; Bolivia, 8.506, y Canadá, 8.394.

“En el caso de turistas argentinos que estén actualmente en el Reino Unido tienen que hacer la justificación de la no emisión del voto, un trámite que se hace online", aclaró.