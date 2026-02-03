Donald Trump firmó ley presupuestaria para reabrir el cierre parcial del gobierno de EEUU + Seguir en









El presidente de EEUU promulgó la ley aprobada por la Cámara de Representantes que puso fin al cierre parcial del Gobierno, pero el Congreso enfrenta diez días de negociaciones tensas por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional.

Donald Trump firmó la ley presupuestaria en el Despacho Oval, tras un breve cierre parcial del Gobierno federal. EFE/EPA/ Yuri Gripas

El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó este martes la ley presupuestaria aprobada por la Cámara de Representantes, que mantuvo el gobierno estadounidense parcialmente cerrado, desde el sábado. Sin embargo, ahora quedará por delante diez días de intensas negociaciones en el Congreso, para aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la inmigración ilegal, que tanta polémica está generando.

El republicano firmó el documento en el Despacho Oval, y agradeció a los congresistas y senadores que estuvieron el acto. "Hemos logrado aprobar un paquete fiscalmente responsable que realmente recorta el gasto federal innecesario, al tiempo que apoya programas cruciales para la seguridad y la prosperidad del pueblo estadounidense", dijo Trump.

La votación pone fin, como se preveía, a un breve cierre parcial de Gobierno, pero abre la puerta a unas arduas negociaciones entres demócratas y republicanos para aprobar la partida relativa al DHS.

El cierre se levantó, pero el conflicto político sigue abierto La aprobación del presupuesto permitió poner fin al cierre parcial del Gobierno, tal como estaba previsto, pero dejó pendiente el punto más sensible de la negociación: los recursos destinados al Departamento de Seguridad Nacional. Ese capítulo enfrenta a demócratas y republicanos en una discusión que combina seguridad, inmigración y derechos civiles, y que amenaza con trabar el resto del esquema de financiamiento federal.

Desde el Partido Demócrata anticiparon que no avalarán una ampliación de fondos para las agencias migratorias sin introducir cambios en sus mecanismos de control, especialmente tras los episodios ocurridos en Mineápolis, donde murieron dos manifestantes durante protestas contra las redadas masivas de inmigrantes.

Los demócratas reclaman que cualquier aumento presupuestario esté condicionado a nuevas obligaciones para los agentes del DHS, entre ellas el uso obligatorio de cámaras corporales, la exigencia de órdenes judiciales para ingresar a propiedades privadas, la identificación visible del personal y la prohibición del uso de máscaras que oculten el rostro durante los operativos. La Casa Blanca, en tanto, considera que esas exigencias limitan la capacidad operativa de las fuerzas federales y busca sostener el actual esquema de actuación. Con el presupuesto general ya promulgado, el foco político en Washington se trasladó por completo a esta negociación, que promete ser uno de los debates más duros del inicio del año.