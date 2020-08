Municipio del AMBA se separa del plan de Provincia y abre bares y restaurantes

Lo que sorprende a esta altura son las decisiones individuales. Tal es el caso de Cañuelas. El distrito gobernado por Marisa Fassi habilitará a partir de este viernes la apertura de bares y restaurantes con mesas al aire libre. La decisión no sólo impactó de manera negativa para aquellos locales que no cuentan con esta posibilidad, quienes reclaman una apertura mayor, sino también provocó dudas y recelos en algunos distritos contiguos. “A todos nos tocan la puerta los vecinos. Tenemos reclamos diarios, pero nos comprometimos de una manera no sólo para dar el ejemplo ante esta situación sino como forma más efectiva ante una pandemia que ninguno esperaba”, sostiene un intendente de la tercera sección.

De esta manera, Cañuelas se rebela ante la decisión nacional y provincial de mantener la Fase 3 en el AMBA y aplica un decreto propio para avanzar rumbo a lo que llaman “la nueva normalidad”. Llama la atención que, en este caso, a diferencia de otros que ya avanzaron al respecto, como San Isidro, Mar del Plata, Junín, Tandil o Bahía Blanca, se trata de un distrito gobernado por el Frente de Todos.

Pese a que desde el distrito lo venden como un fase 4 intermedia esa categoría todavía no existe hasta el nuevo informe que brindarán en estos días el Presidente y el Gobernador.

El horario dispuesto para bares y restaurantes será de 8 a 20 con un distanciamiento mínimo de dos metros entre mesas, que solamente podrán compartir miembros de un mismo grupo familiar conviviente, y con reserva de turnos. El municipio apela a la responsabilidad individual y al funcionamiento de una actividad que estaba limitada al delivery y take away.