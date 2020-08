Buenos Aires: distritos opositores reclamaron (sin éxito) por aperturas

Pese a que no fue un pedido en conjunto, tanto Tres de Febrero como San Miguel, La Plata y Lanús presentaron sus propuestas para favorecer a una de las actividades más castigadas por la pandemia. La iniciativa que Gustavo Posse implementó en San Isidro con el take away plus fue el disparador para que otros distritos de la zona metropolitana bonaerense tomen la decisión de avanzar en acciones para sostener al sector. Por caso, hoy en Cañuelas reabrirán los restaurantes y los bares bajo la misma modalidad.

Ese era el objetivo también de La Plata. Sin embargo, por el momento, no podrá ser. “Los informes epidemiológicos marcan que la tasa de contagios locales es una de las más bajas del AMBA y que hemos estabilizado la tasa de duplicación de casos. Incluso estas últimas semanas hemos logrado ralentizarla -pasó de 14 a 21 días-“, aseguró Julio Garro.

Pero no es la única preocupación. La obra privada es otro de los reclamos que elevaron casi todos los distritos. La contestación fue la misma. En Tres de Febrero también fueron por culto y cementerio, pero tampoco tuvieron suerte. Lanús por su parte viene respetando a rajatabla las disposiciones nacionales y provinciales y se mueve según el protocolo establecido. Mientras que en San Miguel la idea es “ir abriendo todo lo que se pueda”, afirman fuentes locales, y ya se está trabajando en un protocolo con los gastronómicos para el cual se habilitaría patios internos y mesas afuera para lo que el distrito podría ceder espacio público de estacionamiento para cumplir con la distancia pertinente. “Queremos tener todo listo para cuando den el ok”, sostienen.

En algo que todos coinciden es en la urgencia por abrir que expresan los representantes de los sectores gastronómicos. Y en dos municipios, aseguran, ya pusieron fecha para el 7 de septiembre como límite. “Esto va a lleva a una rebeldía de varios sectores. No creo que en lo inmediato. Pero los gastronómicos ya avisaron que van a salir a abrir. Con o sin autorización de Provincia. Se especula con la idea de que no lo digan en el anuncio, como pasó con los deportes individuales, pero que luego se informe sobre esta autorización particular”, sostienen desde un distrito del AMBA.

La situación no se da sólo en la oposición. Todos los intendentes vienen resistiendo las distintas presiones de los diversos sectores aún inhabilitados para poder avanzar en una apertura. Sin embargo, la decisión del peronismo no es expresarse al respecto para mostrarse en línea con lo dictado desde Nación y Provincia.

Pese a una fuerte suba en los casos diarios, desde el Ministerio de Salud bonaerense sostuvieron que la curva de contagios está más aplanada y que la preocupación hoy está más en el interior donde algunos distritos de peso dieron su paso adelante en la apertura de actividades y en la actualidad debieron dar marcha atrás.