Deuda: lanzó Córdoba reestructuración por u$s1.700 M, sin quita de capital

De esa descripción se desprende que la avanzada cordobesa no incluye en cambio una quita de capital, una característica en la que coincide así con las ofertas de reestructuración ya elevadas por Rodolfo Suarez (Mendoza) y Arabela Carreras (Río Negro).

La quita de capital (aunque simbólica, leen desde las provincias) sí fue parte en cambio de la propuesta de reestructuración de deuda nacional por u$s 66.300 millones, que derivó en el entendimiento del 4-A . Y fue una de las características además de la oferta -al menos, la original- de Axel Kicillof, también de carácter acotado.

Precisamente el pasado viernes expiró el plazo para el plazo para adherir al canje de deuda bajo legislación extranjera por u$s 7.148 millones lanzado en abril por el mandatario bonaerense, en una negociación vidriera para el resto de las provincias.

Pero para oficializar su próxima movida Kicillof tiene tiempo hasta este lunes , en el marco de un fuerte hermetismo, en la paleta de opciones está la posibilidad de una nueva prórroga, para continuar con las conversaciones.

La propuesta bonaerense original incluye un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensión de los plazos de vencimientos, con la mirada puesta en reducir en $ 5 mil millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Pablo López se mostraron luego dispuestos a negociar enmiendas.

Sostenibilidad

En el caso de Córdoba, la ingeniería motorizada por la cartera de Finanzas -que conduce Osvaldo Giordano- avanza también en coordinación con el Ministerio de Economía de Martín Guzmán y apunta a “consolidar la sostenibilidad de la deuda pública provincial”, en el marco del nuevo escenario imperante.

En esa línea, desde la administración de Schiaretti remarcaron que “la Provincia comienza este proceso reconociendo la dificultad del contexto actual, profundizado por la pandemia de Covid-19”. Y destacaron que lo hace “con la convicción de que las conversaciones de buena fe y voluntad de cooperación permitirán lograr un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas y, en especial, a los cordobeses”.

La iniciativa de las provincias se da en el marco de una estrategia consensuada con Nación -con el titular de la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, Rafael Brigo, como ejecutor-, con un volumen de deuda que involucra unos $ 11 mil millones.

En ese escenario, avanzan las conversaciones con los acreedores en Mendoza (el radical Suarez viene de extender el plazo para adherir hasta el 28 de agosto) y Río Negro (Carreras busca reestructurar un título de u$s 300 millones).

Más allá del paso delante de Córdoba, también hay expectativa por las propuestas que motorizarán el entrerriano Gustavo Bordet (en torno a un título de u$s 500 millones) y el jujeño Gerardo Morales (con foco en los u$s 210 millones del “bono verde” para energía fotovoltaica).

El lote de Ejecutivos con impulso a reestructuraciones incluye también al chaqueño Jorge Capitanich (u$s 250 millones), el riojano Ricardo Quintela (un bono de u$s 200 millones), el fueguino Gustavo Melella (u$s 200 millones), el neuquino Omar Gutiérrez (u$s 900 millones), el salteño Gustavo Sáenz (u$s 388 millones) y el chubutense Mariano Arcioni (u$s 700 millones).