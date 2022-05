Cumbre PRO: intendentes se suman al pedido de Boleta única y reclaman reactivar fondos municipales

Es por eso que, más allá de que tanto el partido amarillo como la propia alianza opositora hoy también mantienen diferencias de peso, el objetivo principal fue evidenciar una foto de unidad con los 16 intendentes presentes.

Con esta imagen, los intendentes buscan mandar un mensaje hacia la propia conducción del partido. Pretenden, en concreto, que cualquier tipo de discrepancia sea resuelta en privado y que no se alimente a los medios. “Si ellos se están matando, nosotros tenemos que ser más inteligentes. No podemos mostrar diferencias. Hay que cerrar filas y pelear todo lo que tengamos que pelear pero para adentro ”, le dijo a este medio un intendente que fue parte de la reunión.

Sobre esto, en diálogo con Ámbito, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, aseguró que “esta crisis institucional está llevando a la parálisis en la resolución de los problemas. Es una telenovela de internas y de pases de factura que termina perjudicando a todos ”.

Y mandó su mensaje hacia arriba: “Juntarse reafirma el lugar de los intendentes. Somos más de 20 y tenemos diversidad. Nos une ser el sostén. Desde este lugar necesitamos que tengamos más espacio para debatir temas institucionales y políticos ”.

En la misma línea, los alcaldes presentes pusieron el foco en el hoy. “Las necesidades de los vecinos no pueden esperar a 2023. No es momento de candidaturas, necesitamos poner la energía en generar un estado más ágil que dé respuestas, evitando la burocracia y discrecionalidad administrativa provincial para que avance la obra pública en los municipios”, dijeron a través de un comunicado.

La reunión comenzó un poco más tarde de lo planeado por el retraso de algunos intendentes. Tras la propia reunión se brindó una conferencia de prensa y luego los presentes participaron de un asado en el tradicional club de hockey y rugby. De postre, flan con dulce de leche y crema, confiaron a este medio.

Los intendentes aprovecharon la oportunidad para poner sobre el tapete sus propios problemas. Los del interior hicieron foco en el transporte, desde Mar del Plata y Bahía Blanca en el retraso en la demora administrativa de las obras proyectadas y el temor de que queden a medias. Pidieron que se agilice y explicaron que, más allá de que la llegada de los intendentes peronistas al gobierno de Axel Kicillof ayudó, no es suficiente.

Además, dejaron en claro su postura en favor del movimiento nacional que se está dando con la Boleta única en el Congreso y quieren avanzar en los proyectos presentados en la Legislatura bonaerense para que también tengan su versión provincial. Se hizo hincapié en la cantidad de plata que se gastará en boletas en caso de que no se pueda accionar al respecto.

Para cerrar, en relación a la rosca política actual, los intendentes coincidieron, según le dijo a este diario una fuente cercana a uno de los presentes, “en que no suma la idea de que solo haya un candidato. Si (Diego) Santilli está solo en la cancha, no sirve. No hay que cerrarle la puerta a nadie. Si Christian (Ritondo) y Jorge (Macri) quieren sumarse, pueden hacerlo. No estamos en mayo de 2023. El año que viene se verá quién mide mejor y a quién debemos acompañar. Pero los intendentes también están ”.