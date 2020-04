Quintela: "Necesitamos un gran acuerdo social y económico en el país"

Periodista: ¿Cómo está la provincia con este aislamiento?

Ricardo Quintela: La provincia está pasando por un momento difícil, como todas las provincias. No producir bienes ni servicios nos complica. La situación ya no era fácil antes y ahora es sumamente difícil. La sociedad está agotada, la gente pone lo mejor de sí pero igual la situación genera tensión. Se acumulan los gastos, los compromisos también. En la provincia prorrogamos el pago de servicios e impuestos, pero igual es complicado, porque en algún momento van a tener que hacer el pago. Hay que cumplir a rajatabla con el aislamiento porque es la única forma de ganarle a este enemigo invisible. También es importante cumplir con todas las indicaciones de la OMS en salud: lavarse las manos, las distancias, etcétera.

P: Fueron una de las primeras provincias junto con Catamarca y Jujuy en implementar el barbijo obligatorio, ¿qué los motivó?

R.Q.: Cuando nos juntábamos con expertos siempre estaban con barbijos y ya era obligatorio el uso en la salud pública. Es sentido común: no estaba demostrado si prevenía más contagios, pero era importante que si alguien tiene un barbijo y tose obstruye la saliva y el flujo. Se genera una contención más aparte de las recomendaciones, como estar a un metro de distancia. Son cuestiones de sentido común, la gente se siente más segura.

P: ¿Están ampliando el sistema de Salud para un posible pico de casos?

R.Q.: Sí, tenemos dos hospitales de campaña con oxígeno, hoy hay cuatro internados en la Clínica de Fátima, que depende la Universidad Nacional de La Rioja. A nivel de cuidados intensivos, hoy tenemos 16 camas completas, con una sola persona utilizándolas. En los próximos días tendremos 80 camas con respiradores para casos graves.

P: ¿Es difícil seguir el cumplimiento de las medidas?

R.Q.: La gente está modificando sus costumbres, sus conductas. En La Rioja hicimos colas apartadas para cobros, están separados, ya no van más de a dos a cobrar, no hay un diálogo en grupo como antes, hoy no es así. Desde el gobierno insistimos mucho, en los bancos ponemos sillas, atendemos y asistimos con café, gaseosa, para que sea más pasable la espera. También ordenamos por números y organizamos los cobros por días y horas.

P: ¿Cómo imagina el día después del aislamiento?

R.Q.: Va a ser duro recuperarse y tener una actividad normal. Pero hay que enfrentar los problemas. Lo importante es que haya un Estado presente, que colabore, que sea responsable. Para amortiguar las consecuencias necesitamos de un gran acuerdo económico y social en la Argentina para sostener un proceso inflacionario estable. Que el Gobierno emita de forma tal que pueda estar presente. Hoy es difícil pagar los salarios pero necesitamos que los sectores vulnerables se queden en sus casas, y que quien hace changas pueda tener alimentos y recursos. En La Rioja tenemos muchos programas sociales que están conteniendo a los sectores vulnerables pero también a los sectores medios, como las líneas de crédito a tasa cero, con plazos de gracia.

P: ¿La financiación de la tasa cero les genera un costo fiscal importante?

R.Q.: Sí, es importante, pero el banco es provincial. Con lo cual, en este contexto decidimos que las utilidades en vez de reutilizarlas en desarrollo se utilicen como subsidio para alivianar las consecuencias del aislamiento.

P: Por estas dificultades que menciona, algunos de sus pares de otras provincias habían mencionado la posibilidad de emitir cuasimonedas, ¿qué opina?

R.Q.: Se habla de cuasimonedas, pero el Estado nacional formó dos fondos de $60.000 millones, en Aportes del Tesoro y a través de préstamos del Fondo Fiduciario. No es suficiente para compensar las pérdidas, pero luego lo rediscutiremos, como todo. Como también habrá que rediscutir la economía mundial, las deudas con organismos internacionales como el FMI, como quita de intereses. Nadie quiere cuasimonedas, pero si esto se profundiza… Córdoba dio el primer pie.

P: Se refiere a los bonos para proveedores, ¿podrían lanzar algo similar?

R.Q.: Por el momento no hace falta. Cuando Menem era gobernador y a La Rioja le sacan el punto de coparticipación, emitió los certificados y bonos de cancelación de deuda con los que se podían pagar impuestos y servicios. El ciudadano los tenía que retener. Eso fue generando una economía paralela.

P: ¿Los fondos que envió Nación alcanzan?

R.Q.: De los primeros $20.000 millones, recibimos $470 millones que nos vinieron muy bien. Tenemos una demanda muy grande pero con una capacidad de respuesta que hoy es nula. No cubre la demanda, ni gran parte, pero aliviana. Para mayo y junio estamos a la espera de la forma para acceder a nuestra parte de los $60.000 millones.

P: En febrero postergaron el pago de intereses de un bono en dólares, ¿están renegociando esa deuda?

R.Q.: Era un pago de intereses que se venció 24 de febrero, pedimos el periodo de gracia de 30 días que está contemplado para no entran en default. Hicimos el pago el 24 de marzo, fue importante que Nación nos cancelara una deuda que tenía con La Rioja de unos $600 millones. Pudimos cubrir el cupón. En el ministerio de Economía de la Nación nos pidieron que pagáramos los intereses sí o sí para no complicar sus negociaciones por la deuda del país. Si hubiese sido un vencimiento de capital podíamos discutirlo. El próximo pago es en agosto. No estamos en negociaciones, porque la idea era encarar en conjunto las deudas en dólares de todas las provincias.

P: Antes decía que era difícil pagar los salarios de los estatales…

R.Q.: Está complicado, venimos juntando plata para pagar los sueldos abril, tratando de juntar peso por peso para fin de mes, sin descuidar las políticas sociales. No podemos negar lo difícil que será pagar sueldos, pero tampoco queremos generar alarmas. Pero es sentido común, no es la misma situación que antes, sabemos que es el tiempo que nos tocó y vamos a ponerle el pecho. Que la gente no baje los brazos, vamos aguantar a pie firme este vendaval. Es un problema no solo del país, es de todo el mundo.

P:¿Qué actividades piensan exceptuar del aislamiento?

R.Q.: La intención es habilitar la venta de artículos de librería y elementos de computación por delivery. También habilitamos la industria del cuero, por una empresa que es grande y genera 900 puestos de trabajo en Chilecito. Por supuesto, con el compromiso de que se respeten las medidas de seguridad. El gremio lo hará respetar. Los empresarios son conscientes y hacen inversiones en integridad.