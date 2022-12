Passalacqua: "Desde 2003 Misiones crece un 50% más que la Nación"

P: En junio del 2019 el conductor del FR Carlos Eduardo Rovira dijo: “Se quedaron con ganas de más Passalacqua. Pasaron casi tres años y medio. Hoy usted es nuevamente candidato a gobernador como en 2015. ¿Siente que la gente se quedó con ganas de más Passalacqua?

HMP: No lo sé. Eso lo decide la gente. Hoy estoy trabajando confiado de la conducción política que ejerce Carlos Rovira que primero piensa en la gente y luego en los dirigentes. Rovira, en cierta forma es el Scaloni misionero, creo un equipo y un espacio político en 2003 al que nos sumamos muchos. Él (por Rovira) lo ideó, lo pensó, lo armó y en pocos meses pasamos de no existir a ganar las elecciones del 2003 por más del 50%. El vio que la gente quería decidir su propio destino y no que se lo digiten desde el poder central. Yo, reconozco que no lo vi, es más muchos teníamos poca confianza por eso la vigencia del FR es mérito de Rovira. Personalmente no le escapó a ninguna responsabilidad. Ahora es el momento de ayudar al gobernador, al conductor del FR y por sobre todo a la gente que no la está pasando muy bien

P: ¿Cómo hacen algunos políticos como el caso del gobernador Herrera Ahuad, el intendente de Posadas Leonardo “Lalo” Stelatto, usted mismo para tener la imagen y que la gestión no los desgaste?

HMP: Creo que pasa por ser auténtico

P: Personalmente recuerdo su etapa de gobierno provincial (2015-2019) el respeto que le tenían el entonces presidente Mauricio Macri y su gabinete, más allá de no ser de su espacio político, y los demás gobernadores…

HMP: Pasa por entender que todas las personas somos iguales, con roles y personalidades distintas, pero eso no da mayor jerarquía.

P: ¿Por qué la Renovación sigue tan vigente desde el 2003 sorteando, inclusive momentos no muy buenos?

HMP: Es un espacio ordenado con un conductor Carlos Rovira sumamente inteligente a quien nunca le impactó las luces de la gran ciudad. Construyó gobernadores, yo soy uno de ellos. Cuando uno está fuera del ruido permite escuchar mejor las cosas; hay un agiornamiento doctrinario constante. Hoy nosotros nos ocupamos de cosas que hace años no nos ocupábamos y, además debemos adelantarnos a los temas. Misiones es una provincia muy compleja para gobernar porque tiene muchas urgencias debido a los 150 años de abandono del poder central y seguimos abandonados. No tenemos gas, hidrovía, la Nación nos debe mucho, pero de a poco vamos recuperando parte de esa deuda. Nosotros conocemos el presente y no el futuro que debemos ir forjándolo nosotros con la sociedad y, además debemos apoyar mucho a la juventud y además debemos escuchar a la gente, además el misionero siempre quiere más y esto nos permite que Misiones crezca a tasas chinas

P: ¿El crecimiento de Misiones produce resquemor en otras provincias?

HMP: No lo sé. Lo que sí sé es que desde el 2003 a la fecha Misiones viene creciendo un 50 % más de lo que crece la Nación. Hace unos años, por ejemplo, la Nación tuvo un crecimiento de entre el 8 y 9 % anual y Misiones creció entre el 14 y el 16 % anual, esto además hace que de ser la provincia número 17 pasamos a convertirnos en el número siete. Somos la provincia que más trabajo en blanco generamos, otra muestra del crecimiento es la cantidad de establecimiento educativos que tiene Misiones que llegan a 2.000, de los cuales la Renovación construyó 700

P: Ese crecimiento que usted plantea, hace que el misionero quiera ser cada vez más soberano; ¿por eso la necesidad de creación de nuevos municipios como el de Salto Encantado, Pozo Azul y Fracran?

HMP: Sí. Tenemos una población distribuida en toda la provincia, en tal sentido esto lo demuestra los 78 municipios, más los parajes, picadas y colonias que tiene Misiones a lo largo y ancho de su territorio con un crecimiento sostenido muy importante. La sociedad misionera está muy esparcida. Posadas, la capital de la provincia sólo cuenta con el 30 % de la población, Misiones cuenta con 70 mil kilómetros de caminos vecinales y, a todos la Renovación los atiende de la misma porque para nosotros no hay municipios chicos y grandes, todos son iguales

P: ¿Misiones aspira a convertirse en una provincia soberana?

HMP: Sí. Principalmente en el tema alimentario, energético, soberanía de pensamiento, queremos tener nuestra propia historia, es decir no queremos que el país esconda nuestra historia. Andresito Guacurarí fue escondido, con Artigas declaró la independencia un año antes en Entre Ríos, que en 1816 en Tucumán y eso fue escondido por el gobierno central. Queremos nuestra soberanía pensando siempre que las provincias son pre existentes a la Nación, no a la patria que es otra cosa. Si Buenos Aires no mirara a las provincias con desprecio y nos dieran el lugar que nos merecemos para participar seriamente en la reconstrucción de la Nación la situación sería distinta. Estoy convencido que los proyectos provincialistas son el futuro de la patria. Quien quiera ser presidente deberá hilvanar las aspiraciones provinciales para hacer un proyecto electoral nacional en común

P: Todos los gobiernos nacionales que asumen hablan de federalismo, ¿pero pareciera que no llevan a la práctica lo que pregonan?

H.M.P: Es cierto. El federalismo mejora la calidad de vida de todos

P: ¿Estamos realmente a días de que se pongan en vigencia la zona aduanera diferenciada para Misiones?, porque el artículo 121 del presupuesto nacional es claro: Facultase al Ejecutivo Nacional a crear zonas aduaneras diferenciadas….

HMP: Sí. Es un proceso que está llevando a cabo el gobernador Oscar Herrera Ahuad, los técnicos de economía provincial, el presidente de la Cámara Carlos Eduardo Rovira, el ministro Massa. Seguramente se irá implementando progresivamente. Me hubiera gustado que la oposición nos acompañe con más fuerza

P: También está el reclamo de Chaco, Corrientes y Formosa entre otras provincias que se opusieron en 2021 y que hizo que el presidente Alberto Fernández vete el artículo que otorgaba la zona franca a Misiones…

HMP: Esas provincias no tienen las mismas características. Tenemos 90 % de frontera con dos países hermanos pero que económicamente nos impactan