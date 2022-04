Golpe para Kicillof en la Legislatura: diputada abandona bloque por "destrato"  

“ Luego de presentar más de 170 proyectos de ley, en dos períodos legislativos, no he logrado que ni uno solo sea tratado, hecho por el cual no pude dar respuesta a una sola demanda en el territorio. Tampoco he podido ser nexo para resolver diferentes gestiones locales que son consideradas de urgencia”, escribió la diputada en su presentación para el presidente de Cámara baja bonaerense, Federico Otermín.