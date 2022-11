Sileoni defendió el Presupuesto 2023: "No venimos a decir que está todo bien, sino que no está todo mal"

La cartera dirigida por el exministro nacional de Cristina Fernández de Kirchner tendrá a su favor $1.827.587. Un incremento real del 11.3 por ciento en la comparativa con el 2022 y del 22 por ciento con respecto al 2019.

Sobre esto mismo, Sileoni le dijo a Ámbito que “se trata de un presupuesto incrementado para poder llevar adelante las políticas públicas de la Provincia. Si hacemos un corte entre 2019 y 2023, referido solo a obras y equipamiento, el incremento es de un 435 por ciento más en términos reales. Hablamos de un presupuesto que trae 24 mil millones de pesos para infraestructura. Con un 50 por ciento respecto año pasado de gastos no salariales”.

Y añade que lo proyectado para el 2023 “contempla la construcción de nuevos edificios educativos y que nos permite realizar políticas de discusión de la educación bonaerense. Es un presupuesto que también contiene todos los rubros incluso el salario que ya lo hemos aumentado en 2022 y empezaremos normalmente las clases con un salario recuperado”.

Como parte de su exposición, Sileoni informó, en relación al Servicio Alimentario Escolar, que se brindan diariamente 2 millones de colaciones, más de 1 millón de almuerzos. “Es la prestación social más grande de América Latina”, remarcó. Y reconoció que pueden tener "problemas en algunos comedores, sí"

Tras terminar su alocución, el funcionario provincial contestó algunas de las consultas realizadas por los legisladores de la oposición. Y ante aquellas preguntas que no tenía la respuesta en ese momento, quedó en hacerlas llegar. “Hay mucho de lo desagregado que no tenemos, como la ejecución presupuestaria. Pedimos que nos manden el detalle y también quisimos saber cómo va a impactar el recorte del 15 por ciento en educación por parte de la Nación”, le dijo a este diario la senadora del PRO, Aldana Ahumada. “Pero negó que haya un ajuste”

Se trató de una exposición amena que solo se vio interrumpida por un cruce irónico entre el diputado Rubén Eslaiman (FdT) y su par del PRO, Matías Ranzini. Sucede que este último, luego de cuestionar al ministro de Seguridad, Sergio Berni, pidió saber cuándo (y quiénes) se presentarán los funcionarios provinciales. La respuesta no tardó en llegar de parte massista. “Van a venir los ministros los martes y jueves, se va a ir informando con anticipación. Incluso van a venir en los días del Mundial, le aviso ya que usted dijo que va a viajar”.

Para cerrar, el diputado del PRO, Daniel Lipovetzky, le dijo a este diario que “venimos planteando que no tenemos que empezar a debatir el presupuesto sin que esté clarificada la posición del oficialismo respecto a la eliminación de las PASO. Es un contexto distinto de otros años. Fuimos siempre muy responsables. Este año se enmarca con la intención de eliminar las PASO para perjudicarnos. Hasta que eso no pase, no debatiría nada”. Y añadió: “Hoy no hay un debate parlamentario. Vimos una puesta en escena. Vino un ministro a dar una conferencia magistral como si fuera una universidad”.