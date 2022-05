Maxi Abad: "El internismo mediático no es bueno para el PRO ni para la coalición"

P.: ¿Esa ampliación incluye a Milei?

M.A.: Todo lo que no coincida con ese programa no puede entrar. Construimos una coalición republicana y democrática, donde creemos en las instituciones y en la educación como herramienta. Después todo se descarta por la positiva. Si hay sectores anárquicos, antirrepublicanos y antidemocráticos que no creen en la educación pública está claro que no podemos construir una misma coalición porque no es previsible de cara al futuro.

P.: Este mensaje llama a limitar el juego de seducción que existe entre un sector del PRO y el actual diputado liberal.

M.A.: El radicalismo construye su planteo político y de eso no se mueve. Y así pone límites en torno a la ampliación de la coalición. El límite es el programa. El que no está de acuerdo con el programa, no puede formar parte.

P.: Ese programa tendrá un representante a nivel provincial de parte del radicalismo ¿Cuánto va a demorar la UCR en presentar un candidato para la Provincia?

M.A.: La hoja de ruta del radicalismo muestra hoy un partido activo y movilizado. Construimos la fundación Poder, que es la usina de las ideas del radicalismo bonaerense, y desde ahí se construyen políticas públicas y un programa de gobierno para la Provincia. El próximo paso será julio o agosto cuando vamos a presentar varios candidatos a gobernadores para que recorran Buenos Aires. Al final del camino el que esté en mejores condiciones será el candidato.

P.: ¿Qué diferencias internas hay hoy en la UCR?

M.A.: Las diferencias son de perfiles, no en la línea gruesa. En el orden nacional hay un (Gerardo) Morales, (Alfredo) Cornejo, (Gustavo) Valdés y (Facundo) Manes. En la Provincia habrá hombres y mujeres que también van a tener su perfil.

P.: Que el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, mantenga una interna con usted, ¿los perjudica?

M.A.: Nosotros nos vamos a preocupar por el fortalecimiento del radicalismo. Quien quiera formar parte de aventuras individuales estará afuera de la estrategia general de nuestro partido.

P.: ¿Cómo impactan las diferencias internas del PRO en la sociedad?

M.A.: El internismo mediático no es bueno ni para el PRO ni para una coalición electoral. El PRO está viviendo un momento de posicionamientos personales dentro de un partido que forma parte de la vida de un partido político.

P.: ¿Y complica su rol en la Legislatura?

M.A.: Para nada. En la Legislatura hay suficiente madurez para ordenar y acomodar posiciones. Si el internismo mediático sobregira puede ser perjudicial.

P.: ¿Considera que el radicalismo puede sacar ventajas de la interna del PRO?

M.A.: El radicalismo está preocupado por los problemas de la gente y por construir un escenario nacional de fortalecimiento. Y que ese fortalecimiento reditúe en el liderazgo de la coalición con una fuerte vocación de cara al 2023.

P.: El expresidente Mauricio Macri llamó a romper diálogo. ¿Comparte?

M.A.: La falta de diálogo provoca violencia. Nosotros creemos en el diálogo porque lo cortés no quita lo valiente.

P.: Le nombré a Macri. Hoy la UCR busca ser cabeza de serie en la coalición. Mirando hacia atrás, ¿el PRO fracasó como gobierno?

M.A.: Todos tenemos para aportar en la construcción de generar la bisagra frente a la Argentina decadente y encontrarnos en la Argentina del progreso. Pero creo que en el radicalismo hay actores de gestión y de pensamiento que tienen mucho para aportar al objetivo de ir a la Argentina moderna. El PRO ya tuvo su oportunidad.

P.: ¿Y el Frente de Todos? Le tocaron dos años de pandemia. ¿Cómo evalúa la gestión del gobernador Axel Kicillof?

M.A.: Es un gobierno que lleva tres años hablando del pasado. Tres años sin gobernar. Y mientras tanto la gente la pasa mal. Más inseguridad, más pobreza, más inflación, menos institucionalidad.

P.: Dijo que en julio van a estar los candidatos. ¿Cómo se imagina de acá a un mes?

M.A.: Voy a seguir trabajando en la construcción de una radicalismo fuerte y con centralidad que sostenga la unidad y la ampliación de la coalición y se prepare para disputar el liderazgo opositor para volver a ser gobierno en la Provincia y en la Argentina.

P.: ¿Va a ser candidato?

M.A.: El que esté en mejores condiciones será nuestro candidato.