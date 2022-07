Cautela y alerta en provincias por acceso a dólares para pagar deuda

Uno de los puntos que mencionaron en consultas en despachos provinciales es la necesidad de adquirir los dólares antes de los vencimientos, ya que las recaudaciones locales son el pesos y una posible devaluación haría que esos pesos no alcancen para cubrir los montos a pagar.

El BCRA acumuló durante la semana pasada compras por unos 1.300 millones de dólares como respuesta a una restricción a la importaciones recientemente impuesta por la entidad monetaria, mencionó un informe de Reuters respecto a la pérdida de reservas.

“Muchos piden que se generen condiciones de fomento y para eso se debe bajar el valor impositivo. También, las provincias debemos estar en condiciones de disponer libremente de los dólares, por lo menos para orientar a pago de deuda”, señaló Carreras, del sello Juntos Somos Río Negro, en su paso por Buenos Aires.

Durante la visita se reunió con Alberto Fernández y también con Agustín Pichot, presidente para América Latina de Fortescue Future, la firma que anunció una inversión de u$s8.400 millones en Río Negro para producir hidrógeno verde.

Sobre ese punto, pidió por una ley nacional para generar las condiciones de incentivo. Y mencionó el plan estratégico provincial y “la posibilidad que tiene el hidrógeno de transformarse en una de las alternativas para paliar la crisis energética, con el agregado de tratarse de una energía limpia y renovable”.

Alerta

“No me parece algo difícil de lograr”, añadió Carreras respecto al acceso a dólares. Otras provincias se mostraron con preocupación, mientras que algunos distritos señalaron que nunca tuvieron problemas, pero de todos modos siguen la situación desde cerca.

“Sí, la falta de dólares nos complica. Y mucho. Tenemos operaciones con el exterior y hay problemas para disponerlos”, aseguraron a Ámbito desde un despacho provincial, ademásde agregar que “las trabas vienen desde hace rato, pero ahora se agravaron”.

“A todo el mundo que necesita dólares para pagar deudas o importaciones le preocupa la situación. En el caso de las provincias es que al momento de pagar los servicios de la deuda se cuente con acceso al mercado de dólares oficiales”, dijeron desde una provincia peronista.

Otro titular de una cartera económica mencionó a este medio: “Hasta ahora no tuvimos inconvenientes y accedimos a los dólares para pagar”. No obstante, encendió las luces de alarma ante un próximo vencimiento en los meses por venir. En la misma línea, desde un distrito cordillerano complementaron: “Todo puede pasar, en el último vencimiento no tuvimos problemas, en el próximo veremos”. "Es cierto que no hay libertad para ir comprando los dólares de a poco antes del vencimiento. Hay que juntar en pesos y si el dólar aumenta no nos va a alcanzar para comprar los dólares que necesitamos", afirmó luego.

En ese marco, un funcionario provincial agregó que “no tener los dólares pondría a las provincias en cesación de pago”. “No creo eso ocurra”, agregó, bajando el tono a la inquietud de sus pares.

“Nosotros dependemos de que el Banco Central nos dé acceso al mercado oficial de divisas para hacer los pagos de deuda denominada en moneda extranjera”, aportó otro ministro, que mencionó que hasta el momento no han tenido inconvenientes.