Murió Hermes Binner, el primer gobernador socialista de la Argentina

Nacido el 5 de junio de 1943 en la ciudad de Rafaela y médico de profesión, en 1970 comenzó a trabajar en el sistema de salud público, y se abocó a brindar sus servicios en los barrios marginales de Rosario.

Binner militó desde muy joven militó en las filas del Partido socialista. Ya en democracia, en 1980 fue director y vicedirector de hospitales públicos de la Provincia de Santa Fe. Entre 1989 y 1993 fue secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, durante la gestión del entonces socialista Héctor Cavallero y, entre 1993 y 1995, fue concejal por su partido en la misma ciudad.

En 1995 fue elegido intendente de Rosario, cargo para el que fue reelegido en 1999. Los principales ejes en los que hizo foco su gestión como intendente fueron la descentralización y la atención primaria en salud. Durante sus gobiernos se crearon decenas de centros de promoción comunitaria en los barrios.

Tras perder las elecciones de 2003, Binner se impuso en las elecciones de 2007 y se convirtió en gobernador de Santa Fe, siendo el primer socialista en alcanzar un cargo de ese nivel en la Argentina. Al término de su mandato, en 2011 fue candidato a presidente.

Estaba internado desde diciembre último en el geriátrico Los Naranjos de Casilda, afectado por alzheimer avanzado y complicaciones renales.

El pasado 5 de junio, Binner cumplió 77 años y el Partido Socialista organizó en su homenaje un aplausazo digital.

"No nos reconoce y me pone muy triste", había dicho en ese entonces a la prensa local el ex ministro de Salud de Santa Fe Miguel Ángel Cappiello.