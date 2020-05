Senado: se aprobó por unanimidad la reforma para sesionar a distancia

Minutos antes de las 14.30, la Cámara alta bonaerense volvió a entrar en sesión luego de varios meses de parate producto de la cuarentena obligatoria a partir de la llegada del coronavirus.

"El gobernador envió propuestas importantes. Sé que vamos a estar a la altura de las circunstancias pero necesitamos que se nos informe para poder acompañar y apoyar si nos ponemos de acuerdo. No hay que confundir: la crisis en la salud y en la economía que todavía no llegamos a dimensionar, nos tiene que unir. Podemos estar unidos pensando distinto porque pensar distinto agranda la forma de entender los problemas", aseguró en su alocución el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, uno de los seis senadores que pudo ser parte presencial de la sesión.

Del otro lado, Gervasio Bozzano no dejó pasar el comentario y aseguró que "la voluntad del bloque del Frente de Todos es dar todas las discusiones que tenemos que dar. Ya lo hizo el jefe de Gabinete y el ministro de Salud. No tenemos miedo a discutir. La Provincia necesita leyes para ponerse de pie porque viene de estar muy golpeada". Claro, también hubo tiempos para las chicanas al mencionar que "celebro los barbijos amarillos porque muestras una identificación partidaria. Y está muy bien. Fijense que no alcanzó para De Leo", manifestó en relación al senador de la oposición.

La sesión se pudo llevar a cabo tras, en un principio, tener que pasar a cuarto intermedio a la espera de que todo los integrantes de la cámara estén conectados.

En los primeros minutos había 41 senadores y senadores que se encontraban unidos a la sesión entre lo virtual y lo presencial, pero producto de una falla en el sistema otros cinco todavía no habían podido sumarse. Durante la jornada de ayer se realizaron todas las pruebas pertinentes y pese a algunas fallas puntuales, el sistema estaba en funciones como para llevar adelante la sesión.

Tras solucionar los inconvenientes, los 46 senadores dieron presente y el Senado volvió a entrar en funciones tras un período largo de ausencia bajo una modalidad nueva que será un reflejo de lo sucedido hoy en el Congreso. Luego de idas y venidas, y de acordar una fecha que sea posterior a la sesión nacional, los legisladores volverán a verse la cara ya sea en formato presencial o a través del sistema de telecomunicación virtual que hasta ayer estuvieron probando para lograr la mejor recepción.

Luego del voto unánime, la presidenta del Senado Verónica Magario tomó la palabra para referirse a la presión que hicieron desde la oposición para participar de manera presencial en la sesión y su consiguiente instalación de los despachos de la Legislatura. "No hacía falta que nos concentráramos todos a pocas cuadras de aquí. Espero que ahora que ahora todos hagan las cuarentenas que correspondan antes de volver a entrar en sus ciudades".

El próximo jueves a las 14 será el día en que el Senado vuelva a sesionar.