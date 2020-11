Abre juego Corrientes, la primera en recibir turistas de otros distritos

“Es una decisión de la provincia que celebramos desde el ministerio, porque si consideran que están las condiciones sanitarias para dar ese primer paso de la apertura, como señal para el turismo es muy importante”, dijeron a Ámbito desde la cartera de Turismo y Deportes de Matías Lammens.

La apuesta al “turismo nacional” es en rigor por ahora acotada, al estar suscriptos los visitantes al ingreso con vehículos particulares, por no estar autorizadas aún las llegadas de turistas por avión o por micro.

“Hemos trabajado para recibir turistas de otras provincias, para que puedan disfrutar del río y la naturaleza”, aseguró el ministro de Turismo correntino, Sebastián Slobayen, y remarcó que llevan “más de cuatro meses ya de trabajo en turismo interno”.

El sector turístico genera cerca de 35.000 puestos de trabajo en Corrientes. Bajo ese escenario, Slobayen destacó la apuesta del gobierno local de “ir trabajando en busca de un equilibrio entre la activación de los sectores productivos como el turismo y el cuidado en la salud”.

Quienes pretendan vacacionar en tierra correntina deberán presentar un resultado negativo por PCR de menos de 48 horas (vía la app Cuidar) o hacerlo en el lugar (no alcanza a menores); el permiso de turismo nacional y uno provincial (tendrá una validez de 7 días); una “Ficha de Declaración Salud Viajero” y un seguro de viajero Covid. No habrá que cumplir con una cuarentena al arribar, aunque los turistas deberán respetar el protocolo de distanciamiento y el uso de tapabocas. No está prevista la recepción de contingentes.

“Contaremos con la trazabilidad de cada persona que ingresa, certificados de Covid-19 y con la constatación del destino al que se dirige”, remarcó Slobayen.

En paralelo, el gobierno del también radical Gerardo Morales confirmó que Jujuy activará el turismo nacional desde el 1 de diciembre con protocolos y seguimiento epidemiológico, aunque sin solicitar un test PCR negativo (que sí harán, a cargo de la provincia, si detectan síntomas en el ingreso). El visitante deberá contar con obra social o seguro de salud.

“Vamos a estar abriendo la provincia a todos los argentinos que quieran visitarnos con los protocolos y medidas de bioseguridad”, dijo el ministro de Turismo, Federico Posadas, de la mano del mejoramiento de la curva epidemiológica local.