Bioceres S.A. pidió el concurso de acreedores y vuelve a quedar bajo la lupa el entramado financiero del grupo

La sociedad argentina que dio origen al grupo inició un concurso preventivo tras el default por u$s36,4 millones. El proceso también alcanzó a Bioceres LLC y deja al descubierto una compleja estructura societaria que tuvo a BIOX como activo central.

Bioceres S.A., la empresa argentina que dio origen al grupo biotecnológico fundado en Rosario, resolvió presentarse en concurso preventivo de acreedores luego de no haber logrado un acuerdo tras el default declarado en junio de 2025. La decisión fue adoptada por su directorio el 16 de diciembre pasado y quedó reflejada en la documentación presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

La información surge de los informes regulatorios enviados por Moolec Science , una compañía biotecnológica que cotiza en el mercado estadounidense y que, en su carácter de emisor extranjero, debe reportar ante la SEC los impactos financieros y societarios derivados de empresas con las que mantuvo vínculos relevantes. En ese marco, Moolec detalló la situación de Bioceres S.A. y de otras sociedades del entramado que quedaron afectadas por el deterioro financiero.

De acuerdo con esos documentos, Bioceres S.A. acumula una deuda financiera total de u$s36,4 millones , asociada principalmente a pagarés bursátiles emitidos en el mercado argentino. El inicio del concurso implica la designación de un síndico y marca un punto de inflexión para la firma que durante años funcionó como la base societaria del grupo.

El proceso concursal no se limita a la sociedad local. Los informes presentados ante la SEC también dan cuenta de que Bioceres LLC, filial estadounidense controlada en un 100% por Bioceres S.A., entró en default durante 2025 al incumplir compromisos financieros. En julio de ese año, la compañía recibió una notificación formal de incumplimiento sobre una deuda que originalmente ascendía a u$s69,5 millones y que, al cierre del último ejercicio, se ubicaba en torno a u$s58 millones .

Como parte de ese proceso, uno de los acreedores ejecutó las garantías y avanzó con una subasta pública de 3,06 millones de acciones de Bioceres Crop Solutions (BIOX) que habían sido entregadas en prenda. La documentación aclara que, como consecuencia directa del concurso iniciado por Bioceres S.A., el grupo perdió el control societario sobre Bioceres LLC , lo que obligó a su desconsolidación contable.

Desde el punto de vista financiero, Moolec informó que la pérdida de control de Bioceres S.A. y de Bioceres LLC generará ganancias contables extraordinarias por alrededor de u$s96 millones, derivadas de la baja de activos y pasivos. Se trata de un efecto estrictamente contable que no altera la fragilidad operativa del conjunto de compañías involucradas.

Bioceres nueva BIOX no forma parte del concurso preventivo iniciado por Bioceres S.A. ni responde por sus pasivos.

BIOX, Moolec y el reordenamiento del mapa societario

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la situación de Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX), la compañía que cotiza en Nasdaq y concentra los principales activos del ecosistema, como las semillas y eventos biotecnológicos HB4, además del control de Rizobacter. BIOX no forma parte del concurso preventivo iniciado por Bioceres S.A. ni responde por sus pasivos, un punto que la propia empresa remarcó en sus presentaciones regulatorias.

Los documentos presentados ante la SEC muestran, sin embargo, que BIOX ocupó un rol central en el entramado financiero histórico del grupo. Parte de sus acciones fueron utilizadas como garantía en el financiamiento tomado por Bioceres LLC, lo que expuso a la compañía cuando ese esquema de endeudamiento se quebró y las garantías fueron ejecutadas.

En paralelo, BIOX reconoció en su propio Form 20-F que atravesó incumplimientos de covenants financieros, lo que derivó en acuerdos con acreedores y en la reestructuración de parte de su deuda. En ese marco, la compañía aclaró que continúa operando y cotizando normalmente en Nasdaq, y que no se encuentra alcanzada por los procesos concursales de otras sociedades vinculadas históricamente al grupo.

Más allá de quedar al margen del concurso preventivo, BIOX también viene sintiendo el impacto financiero y reputacional del colapso del entramado original. En el mercado, ese deterioro se reflejó en un fuerte castigo bursátil: en los últimos doce meses, la acción se desplomó cerca de 80%, al pasar de cotizar en torno a u$s6,60 a niveles cercanos a u$s1,40, lo que da cuenta de la pérdida de confianza de los inversores.

Si se amplía el horizonte, la caída supera el 90% respecto de los máximos alcanzados en 2021 y 2022, cuando la compañía llegó a valer más de u$s900 millones. En la actualidad, la capitalización bursátil ronda apenas los u$s89 millones, tras una sucesión de trimestres con ingresos por debajo de lo esperado, pérdidas operativas y resultados netos negativos, en un contexto de precios agrícolas más bajos y condiciones financieras globales más restrictivas.

El reordenamiento también tuvo impacto sobre Rizobacter Argentina, una de las empresas emblemáticas del ecosistema biotecnológico local y controlada por BIOX. A fines de diciembre, la calificadora FIX volvió a bajar su nota crediticia y mantuvo la perspectiva negativa, al advertir riesgos para afrontar los vencimientos de deuda concentrados en el primer semestre de 2026, por unos u$s40 millones, en un contexto de menor flexibilidad financiera.

De este modo, el concurso de Bioceres S.A. no solo marca la crisis de la empresa que dio origen al grupo, sino que dejó al descubierto un entramado societario y financiero complejo, que se apoyó durante años en BIOX como activo central y que, tras los incumplimientos de deuda, se reconfiguró con un fuerte impacto sobre las principales compañías surgidas de ese esquema.