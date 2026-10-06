¿A cuánto asciende la fortuna de James Blunt? De capitán del ejército a un patrimonio millonario

El cantante británico transformó un debut exitoso en una carrera muy larga, con giras, regalías e inversiones fuera de la música.

James Blunt construyó una carrera que fue mucho más allá del éxito que lo llevó a la fama internacional.

James Blunt pasó seis años en el ejército británico antes de convertirse en una estrella internacional . Su carrera cambió con " Back to Bedlam ", el disco que lo llevó a los primeros puestos de los rankings y convirtió a "You're Beautiful" en uno de los mayores hits de los 2000.

Desde entonces, el músico siguió sumando ingresos con nuevos álbumes, giras, regalías y distintos negocios . A eso le se agregan propiedades en varios países y hasta emprendimientos vinculados con la gastronomía y la hotelería.

El gran salto de Blunt llegó después de dejar el ejército y conseguir un contrato con Custard Records, el sello creado por Linda Perry. Su álbum debut, "Back to Bedlam", salió en 2004 y al principio tuvo una recepción discreta, pero todo cambió cuando " You're Beautiful" empezó a crecer en los rankings.

"Back to Bedlam" vendió más de 12 millones de copias y convirtió a "You're Beautiful" en un fenómeno mundial.

La canción llegó al número 1 en Reino Unido en 2005 y permaneció ahí durante cinco semanas. Un año después también encabezó el Billboard Hot 100 de Estados Unidos , algo que ningún artista británico había conseguido desde Elton John en 1997.

El efecto sobre el disco fue enorme, "Back to Bedlam" permaneció 10 semanas en el primer puesto del ranking británico y terminó vendiendo más de 12 millones de copias en todo el mundo.

Solo en Reino Unido superó los tres millones y se convirtió en el álbum más vendido de la década de 2000 en ese país. El éxito también llegó a los premios, ya que Blunt ganó dos BRIT Awards y dos Ivor Novello. Más tarde, en 2007 recibió cinco nominaciones a los Grammy.

Regalías, nuevos discos y giras internacionales siguen siendo una parte central de sus ingresos. Gentileza - @jamesblunt

Regalías, discos y giras: cómo genera sus ingresos la estrella británica

Blunt logró sostener su carrera mucho más allá de su primer gran éxito. Sus primeros siete discos de estudio llegaron al Top 10 británico y dejaron canciones como "1973", "Stay the Night", "Bonfire Heart" y "Monsters". Para 2021, las listas oficiales le atribuían más de 23 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

También sumó una agenda constante de conciertos y giras, en 2024 celebró los 20 años de Back to Bedlam con una reedición especial que volvió a poner el disco dentro del Top 10 británico, seguida por una nueva gira. En 2026 anunció su octavo álbum de estudio, "Airplane Mode", junto con una gira de presentación prevista para 2027.

El cantante también invirtió en propiedades de Ibiza, Londres y la estación suiza de Verbier. Gentileza - @jamesblunt

Sus inversiones inmobiliarias: propiedades en Ibiza, Londres y los Alpes Suizos

Parte del dinero generado por su carrera terminó fuera de los estudios y los escenarios. Blunt tiene una casa en Ibiza, una propiedad en Londres y un chalet en Verbier, Suiza, una de las estaciones de esquí más conocidas de los Alpes.

Su relación con Verbier viene de mucho antes de su fama como cantante, durante su etapa militar participaba en competencias de esquí y, con el tiempo, el centro turístico llegó a bautizar un telesilla en su honor.

En 2012 se asoció con el ex piloto de motociclismo Carl Fogarty y el ex capitán de rugby Lawrence Dallaglio para abrir el restaurante de montaña La Vache en esa localidad. También incursionó en la gastronomía londinense, junto con su esposa compró en 2017 el histórico pub Fox & Pheasant, ubicado en Chelsea, y lo reabrió al año siguiente después de una importante restauración.

Su patrimonio actual combina música, negocios e inversiones fuera de los escenarios. Gentileza - @jamesblunt

¿Cuál es el patrimonio neto de James Blunt en la actualidad?

El patrimonio neto estimado de James Blunt llega actualmente a u$s20 millones. La cifra reúne más de dos décadas de carrera musical, millones de discos vendidos, giras internacionales, regalías y distintos emprendimientos lejos de la música.

Antes de convertirse en cantante profesional, Blunt se formó en la Real Academia Militar de Sandhurst, llegó al rango de capitán y participó con las fuerzas de la OTAN en Kosovo. Años después cambió el uniforme por la guitarra y terminó construyendo una carrera que sigue activa, con nuevos discos, conciertos y negocios.