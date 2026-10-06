Ni Terminator ni Depredador: la película con la que Arnold Schwarzenegger ganó más dinero te va a sorprender

Antes de convertirse en una estrella mundial, el actor tomó decisiones financieras que cambiaron su relación con Hollywood y terminaron dando frutos inesperados.

El actor austríaco construyó una extensa trayectoria entre el cine de acción y la comedia.

Arnold Schwarzenegger construyó una de las carreras más reconocibles de Hollywood, pero su fortuna millonaria no nació solamente frente a las cámaras . Antes de convertirse en protagonista de grandes producciones, el austríaco ya había encontrado una manera de transformar sus ingresos del culturismo en inversiones.

Durante los años 80, su nombre quedó asociado a títulos como Terminator, Depredador y Conan, mientras sus contratos crecían película tras película. Sin embargo, una comedia de 1988 terminó convirtiéndose en una de las operaciones económicas más llamativas de su trayectoria.

Cuando Schwarzenegger llegó a Estados Unidos en 1970, todavía estaba lejos de ser la estrella cinematográfica que después dominaría las salas. Su principal actividad era el culturismo y ya había conseguido reunir unos u$s 27.000 gracias a competencias, apariciones y acuerdos comerciales. Esa suma equivaldría a unos u$s230.000 actuales.

La historia profesional del actor estuvo marcada por decisiones que trascendieron la pantalla grande.

En lugar de gastar ese dinero solamente en su nueva vida en California, decidió invertirlo en propiedades . Su primera operación importante fue la compra de un edificio de cuatro unidades por unos u$s214.000. Al año siguiente lo vendió por u$s360.000.

La estrategia fue bastante directa: comprar, vender y reinvertir . Después de aquella primera operación, pasó a una propiedad de 12 unidades, luego a otra de 36 y más tarde a un edificio de 100 unidades. Para cuando tenía 25 años, ya había alcanzado el estatus de millonario inmobiliario, mucho antes de que Hollywood lo convirtiera en una figura internacional.

En 1982 cobró u$s250.000 por Conan el Bárbaro y u$s360.000 por Conan el Destructor. Para Terminator, en 1984, aceptó apenas u$s75.000. El film fue un éxito y cambió su posición dentro de la industria. Después llegaron u$s2 millones por Comando, u$s3,5 millones por Depredador y 8 millones por Red Heat.

Por qué rechazó un sueldo fijo y pidió el 45% del negocio

La historia de Gemelos comenzó con un encuentro bastante informal. Schwarzenegger conoció al director Ivan Reitman en Aspen y le planteó que quería hacer una comedia. Reitman, que venía del éxito de Ghostbusters, terminó convencido de que detrás de aquella enorme figura del cine de acción había un costado cómico que podía funcionar.

El proyecto originalmente se llamaba The Experiment y contaba la historia de dos hermanos gemelos separados al nacer. Schwarzenegger propuso a Danny DeVito como su compañero de reparto y la dupla terminó siendo justamente uno de los grandes atractivos de la película.

El problema apareció cuando llegó el momento de hablar de dinero. Schwarzenegger ya era una estrella importante, pero el estudio veía la comedia como una apuesta de riesgo. En lugar de exigir un salario millonario, el actor hizo una propuesta completamente distinta: renunciar al sueldo inicial a cambio de participación en los ingresos.

Schwarzenegger, DeVito y Reitman acordaron quedarse colectivamente con el 45% del negocio. La apuesta era clara: si Gemelos fracasaba, los tres podían ganar muy poco. Si funcionaba, participarían de los beneficios generados por la película. Y funcionó.

La producción costó menos de u$s20 millones y recaudó más de u$s216 millones en los cines de todo el mundo. A eso se sumaron ingresos posteriores por televisión, cable, video doméstico y otros derechos.

Números millonarios: cuánto cobró Schwarzenegger por Gemelos (Twins) en total

El propio Schwarzenegger contó que Gemelos fue la película que más dinero le había generado, incluso por encima de trabajos en los que había cobrado salarios de decenas de millones. Cuando le preguntaron si había ganado más de u$s40 millones, respondió que sí y que había sido más que cualquier otra película que hubiera hecho.

A partir de los ingresos de taquilla, video, televisión y otros derechos, estima que la participación de Schwarzenegger pudo haber alcanzado unos 60 millones de dólares.

Su contrato por Terminator 3: La rebelión de las máquinas pudo haberle reportado alrededor de u$s110 millones, gracias a un salario garantizado y una participación sobre la recaudación. Por eso, decir que Gemelos fue matemáticamente su película más rentable.

¿Qué pasó con la secuela Triplets con Danny DeVito?

El éxito de Gemelos hizo que durante años existiera la intención de repetir la fórmula. La secuela iba a llamarse Triplets y planteaba la aparición de un tercer hermano perdido.

La idea inicial era sumar a Eddie Murphy al dúo formado por Schwarzenegger y DeVito. Con el tiempo, también se vinculó a Tracy Morgan con el proyecto. Para 2021, la película parecía avanzar con Schwarzenegger, DeVito, Morgan y Reitman involucrados.

Pero el proyecto sufrió un golpe definitivo cuando Ivan Reitman murió en febrero de 2022, a los 75 años. Schwarzenegger confirmó posteriormente que Triplets ya no seguiría adelante.

Así, la secuela nunca llegó a las salas. Pero Gemelos quedó como una de las operaciones financieras más particulares de la carrera de Schwarzenegger: una comedia que nació como una apuesta poco convencional y terminó generando decenas de millones de dólares gracias a un acuerdo basado en la participación y no en un sueldo tradicional.