Sandra Ortega Mera: ¿cómo se convirtió en la mujer más rica de España? + Agregar ámbito en









La hija de los fundadores de Zara recibió una participación familiar enorme y expandió sus negocios con inversiones inmobiliarias en distintas ciudades.

Sandra Ortega Mera construyó su perfil empresarial a partir del legado familiar y nuevas inversiones. Gentileza - Vanitatis

Sandra Ortega Mera quedó al frente de una de las fortunas más grandes de toda España después de la muerte de su madre, Rosalía Mera, en 2013. La empresaria heredó la mayor parte de su participación en Inditex, el grupo que reúne marcas como Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti y Bershka.

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A partir de esa herencia, se convirtió en la segunda mayor accionista de la compañía y amplió sus negocios fuera del rubro de la moda. Parte de su estrategia pasó por el mercado inmobiliario, con propiedades y activos repartidos entre Europa y Estados Unidos.

La heredera se convirtió en la segunda mayor accionista de Inditex tras la muerte de Rosalía Mera. Gentileza - Vanity Fair ¿A cuánto asciende el patrimonio neto de Sandra Ortega Mera? La fortuna de Sandra Ortega Mera asciende a u$s7.300 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. El salto patrimonial se dio después del fallecimiento de Rosalía Mera en agosto de 2013. Sandra recibió el 90% de la fortuna de su madre, incluida una importante participación en Inditex.

La compañía había sido fundada por Rosalía Mera y Amancio Ortega, padres de Sandra, y terminó convirtiéndose en uno de los mayores grupos de moda del mundo. Zara abrió su primera tienda en 1975 y a partir de ahí el negocio creció hasta reunir más de 6.000 locales a través de distintas marcas. La participación heredada puso a Sandra entre las mayores fortunas españolas y la convirtió en la mujer más rica del país.

Su fortuna se debe al crecimiento de un grupo que reúne marcas como Zara, Pull & Bear y Massimo Dutti. Gentileza - Forbes ¿Qué rol tiene Sandra Ortega dentro de Inditex tras heredar a su madre? Sandra Ortega ya tenía contacto con el negocio familiar antes de recibir la herencia. Madre e hija habían gestionado juntas parte de los intereses de Inditex y, tras la muerte de Rosalía Mera, Sandra pasó a controlar su participación. Actualmente es la segunda mayor accionista de Inditex, por detrás de su padre, Amancio Ortega.

Su riqueza se debe a la evolución de un grupo que comenzó con Zara y después sumó otras marcas como Pull & Bear, Massimo Dutti y Bershka. A pesar de eso, con los años también amplió su patrimonio a través de inversiones en otros sectores, para armar su propio camino. También desarrolló una importante cartera inmobiliaria con activos en ciudades de Europa y Estados Unidos. Gentileza - Ignacio Pérez ¿En qué sectores e inmuebles invierte la heredera del imperio de Zara? Uno de los principales destinos de sus inversiones es el mercado inmobiliario. Sandra Ortega desarrolló una cartera de propiedades valuada en €841 millones, con activos distribuidos en distintas ciudades. Entre los mercados donde tiene presencia están Stuttgart, Nueva York, Miami y Barcelona. Con el tiempo, Ortega fue sumando propiedades e inversiones por fuera de Inditex. Eso le permitió ampliar una fortuna que nació con la herencia familiar, pero que hoy también se apoya en negocios inmobiliarios en distintos mercados.

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