El ranking de los mejores países para trabajar remoto en 2025: en qué lugar ese ubica Argentina

Un reciente estudio reveló una lista con los mejores países para trabajar remoto para este 2025. Entre ellos, dentro del continente americano, Uruguay se ubica en el podio más alto del ranking.

El análisis surgió de la compañía Global Citizen Solutions y su Informe Global de Nómadas Digitales 2025 , especializada en migración por inversión. El estudio clasifica 64 países y sus visados para nómadas digitales o visados similares en la Cátedra de Migraciones en la Universidad de Nebrija de Madrid, España .

Con el 91% de los programas lanzados desde 2020, el informe destaca la rápida expansión mundial de estos visados como estrategias de recuperación económica . Más allá de la asequibilidad y la duración del visado, se evalúa la calidad de vida, la optimización fiscal, la tecnología e innovación y otros factores.

Este análisis, elaborado por la Unidad de Inteligencia Global de la empresa GCS, muestra que España, Países Bajos y Uruguay se sitúan como los tres mejores países para nómadas digitales en 2025. Por su parte, Argentina no entró dentro del top 10 de naciones destacadas.

Y agregó: "Este año, hemos realizado un análisis más profundo de los marcos regulatorios, ampliado nuestro índice con indicadores adicionales y añadido nuevos programas de visados para asegurar que el informe siga siendo el recurso más actualizado y completo disponible".

El Informe Global de Nómadas Digitales 2025 de Global Citizen Solutions se desarrolló utilizando una metodología completa que analizó programas usando 15 indicadores clave en las siguientes seis categorías:

Procedimiento : Proceso de solicitud, duración del visado, vía hacia la ciudadanía y opciones de extensión

: Proceso de solicitud, duración del visado, vía hacia la ciudadanía y opciones de extensión Ciudadanía y Movilidad: Vías hacia la ciudadanía y oportunidades de asentamiento a largo plazo

Vías hacia la ciudadanía y oportunidades de asentamiento a largo plazo Optimización Fiscal: Evaluación de sistemas fiscales y tipo marginal de impuestos

Evaluación de sistemas fiscales y tipo marginal de impuestos Economía: Coste de la vida, requisitos de ingresos y costes de solicitud

Coste de la vida, requisitos de ingresos y costes de solicitud Calidad de Vida : Sistemas sanitarios, calidad medioambiental y estándares de vida

: Sistemas sanitarios, calidad medioambiental y estándares de vida Tecnología e Innovación: Velocidad de internet e innovación económica

Vista previa de los mejores países para nómadas digitales globales

Sólo tres países vinculan directamente los Visados de Nómadas Digitales con la ciudadanía: Chequia, Grecia y España. Por otro lado, 14 permiten la conversión a Residencia Permanente (incluyendo Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos, Canadá, México y Uruguay).

Líderes Mundiales en Calidad de Vida, Asequibilidad e Innovación

Calidad de Vida: Países Bajos, Noruega e Islandia ocupan los primeros puestos, combinando una infraestructura pública sólida, seguridad y atractivo cultural con condiciones favorables para profesionales remotos.

Países Bajos, Noruega e Islandia ocupan los primeros puestos, combinando una infraestructura pública sólida, seguridad y atractivo cultural con condiciones favorables para profesionales remotos. Coste de Vida : Los países más asequibles según el informe son India, seguido de Ecuador, Malasia e Indonesia, todos ofreciendo alta eficiencia de coste para trabajadores remotos.

: Los países más asequibles según el informe son India, seguido de Ecuador, Malasia e Indonesia, todos ofreciendo alta eficiencia de coste para trabajadores remotos. Líderes Digitales: Los países que combinan infraestructura digital con ecosistemas de innovación robustos incluyen Estonia, España y Corea del Sur, ofreciendo tecnología, innovación e infraestructura de internet óptimas para profesionales remotos.

Conclusiones Adicionales del GDNR sobre el Panorama Actual de Visados para Nómadas Digitales:

Requisitos de Ingresos : Los umbrales de ingresos para visados varían ampliamente por región, con Asia con una media de 72.000 dólares, Europa 19.385 dólares, y las Américas típicamente estableciendo mínimos más bajos o inexistentes.

: Los umbrales de ingresos para visados varían ampliamente por región, con Asia con una media de 72.000 dólares, Europa 19.385 dólares, y las Américas típicamente estableciendo mínimos más bajos o inexistentes. Costes de Solicitud: En los 64 países del índice, las tasas de solicitud de visado van desde 10 dólares en Uruguay hasta 2.825 dólares en El Salvador, con una media de aproximadamente 525 dólares.

En los 64 países del índice, las tasas de solicitud de visado van desde 10 dólares en Uruguay hasta 2.825 dólares en El Salvador, con una media de aproximadamente 525 dólares. Diversidad del Entorno Fiscal : Mientras que el 59% de los países operan bajo un marco de tributación mundial, algunas jurisdicciones como España, Italia y Rumanía ofrecen beneficios fiscales a los nómadas digitales, el 20% ofrece un régimen de impuestos cero y el 17% restante sigue modelos territoriales o híbridos.

: Mientras que el 59% de los países operan bajo un marco de tributación mundial, algunas jurisdicciones como España, Italia y Rumanía ofrecen beneficios fiscales a los nómadas digitales, el 20% ofrece un régimen de impuestos cero y el 17% restante sigue modelos territoriales o híbridos. Duración de los Visados para Nómadas Digitales: La mayoría de los visados para nómadas digitales están diseñados para estancias a medio plazo, con el 75% de los programas ofreciendo extensiones y una duración inicial media de un año.

Beneficios para Nómadas Digitales por Región:

Asequibilidad de Solicitud y Requisitos de Ingresos: Américas

Asentamiento a Largo Plazo y Vías hacia la Ciudadanía: Europa y América Latina

Economía: Sudamérica y Asia del Sur

Entorno Fiscal Favorable: Emiratos Árabes Unidos y el Caribe

Calidad de Vida Premier: Europa

Tecnología e Innovación: Europa y Asia Oriental

"El fenómeno de los nómadas digitales ha evolucionado de ser una opción de estilo de vida de nicho a convertirse en un motor económico mainstream", dijo la investigadora principal de la Unidad de Inteligencia Global Laura Madrid.