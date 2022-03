Stella Artois lanza una serie de NFTs para ayudar a millones de familias a acceder al agua potable

The Drop Artois es un proyecto de NFT de arte generativo inspirado en el efecto del agua en movimiento. Para diseñar este proyecto, Stella se alió con Eliya Stein, muy reconocido por sus obras como Prismatic, Labyrometry, Incantation y, Gravity Grid, entre otras.

Art Blocks fue la plataforma elegida para hacer este lanzamiento por su desarrollo en el mundo de arte generativo, una práctica en la que el artista usa un sistema como un conjunto de reglas del lenguaje, un programa de computación, o cualquier sistema autónomo no humano que se pone en movimiento con una cierta autonomía y contribuye a un resultado artístico.

Lo particular de estas obras es que no necesariamente la obra de arte o el producto final está en el centro, sino que se hace hincapié en el proceso de creación y las ideas subyacentes. The Drop Artois es la primera serie de arte que Art Blocks desarrolló con una marca.

¿Qué son los NFTs?

Los NFTs son objetos digitales que representan objetos reales. Son bienes únicos, escasos e irrepetibles que pueden ser piezas artísticas, música y todo tipo de activo digital único que pueda codificarse a través del lenguaje Blockchain, el mismo código que utilizan las criptomonedas. La diferencia central con el dinero digital es que estas piezas no representan solamente un valor sino un objeto único y original, por eso su producción es necesariamente finita.

En el marco del Día Mundial del Agua, cada NFT plasma el efecto contemplativo de agua en movimiento: olas que ascienden y descienden, una bruma potenciada por un campo de flujo y formas de gota dispuestas en una pista de baile que se distorsionan en una animación rítmica y turbulenta.

Toda la ganancia proveniente de la venta de NFTs se destinará a la organización Water.org para contribuir a que personas de todo el mundo puedan acceder al agua potable. “Con esta propuesta mundial queremos apoyar desde el país el movimiento de arte generativo y promover la misión de Water.org para cambiar vidas. Nos enorgullece que todos los ingresos de esta colección se destinen a la ONG”, aseguró Juan Giovaneli, director de Stella Artois en Argentina.

El agua es fundamental en todos los productos de Stella, asociada a Water.org desde 2015. Al momento, la marca ha apoyado a la plataforma para ayudar a dar acceso al agua potable a más de 3 millones de personas. “Estamos muy emocionados con el impacto que tendrá “The Drop Artois”, asegura Tim Ovadia, vicepresidente global de Stella Artois. “Somos socios de Water.org desde hace mucho tiempo y siempre buscamos innovar en la forma en la que ayudamos a que personas de todo el mundo tengan acceso al agua potable para sus hogares y familias. Este año ofrecemos a los amantes del arte una edición limitada de piezas digitales”.