Efecto crisis: bajó 4% el valor de los inmuebles en Capital

Según un informe difundido este miércoles por Mercado Libre el valor promedio para CABA es de u$s 2.792 por m2. “Elaboramos estudios trimestrales y ya registramos cuatro trimestres de caída en los valores que se explican por la fuerte devaluación del peso y el retorno del cepo cambiario lo que han congelado prácticamente al sector generando mucha oferta y poca demanda”, explicó Juan Manuel Carretero responsable de Clasificados en Mercado Libre.

Producto de la devaluación los alquileres también experimentaron una caída en dólares en comparación a un año atrás. “Registramos una variación interanual negativa de -10,2% medido en dólares”, detalló Carretero. Ahora bien, en pesos, el alza promedio fue de un 25,8% con un alquiler promedio –de un departamento entre dos ambientes y tres ambientes- de $16.924 mensual. Este incremento es menor al del cierre de 2018 que había registrado un 37%

Pero no sólo el valor de la propiedad cayó sino también la rentabilidad que genera un departamento en alquiler. Según los datos brindados por Mercado Libre, la rentabilidad anual terminó el año 2019 con sus niveles más bajos alcanzando 2,5% en dólares. Con un dato a tener en cuenta, el último trimestre registró la mayor caída en lo que va del año con -0,3 puntos porcentuales, “esto se debe al valor del dólar que continúa al alza y contratos de alquileres con desfase a la devaluación monetaria”, explicaron desde Mercado Libre en una ronda exclusiva con periodistas del sector. Esto implicaría 40 años para recuperar la inversión de la compra del inmueble.

Desde la compañía detallaron un fenómeno poco usual. Los departamentos pueden estar meses a la venta, hasta años, pero en general ante la falta de demanda, no se vuelcan hacia los alquileres. “Quienes tienen propiedades a la venta no están dispuesta a pasarlas a alquiler, prefieren esperar a un comprador y en algunos casos bajar los precios, sobretodo en la contra-oferta”, explicaron voceros de la empresa.

Números por barrio

Puerto Madero, a pesar de que registró una baja respecto a la medición anterior, sigue siendo el barrio con los valores más altos de la ciudad, con un precio promedio de u$s 5.482/m². Luego muy por detrás aparece Recoleta con u$s 3.414/m² y Palermo en un tercer lugar con u$s 3.386/m².

En el otro extremo, los valores por m² más accesibles dentro de los barrios analizados para viviendas en altura se registraron en Villa Lugano, Nueva Pompeya y La Boca, con un valor de u$s 1.349, u$s 1.655 y u$s 1.782, respectivamente.

En cuanto a alquileres, el valor promedio para CABA se situó en $16.924 considerando, el promedio de departamentos entre 1 y 3 ambientes. Respecto al análisis por barrio, como es usual, Puerto Madero concentró los mayores precios con un valor mensual de $60.269 en promedio.

Al igual que en venta, Recoleta se posicionó en el segundo lugar con $20.871 y Palermo en la tercera ubicación con $19.788. Mientras que, dentro de los más asequibles, aparecieron Nueva Pompeya con $11.750, Villa Lugano con $12.170 y Constitución con $12.420.