Cómo anticipar aumentos de alquiler y renovaciones de contrato sin desordenar las finanzas

Con ajustes de alquiler más frecuentes, planificar y usar herramientas financieras ayuda a evitar saltos bruscos y ordenar el presupuesto mensual.

Planificar con anticipación y ordenar las finanzas personales es clave para enfrentar los aumentos de alquiler sin que el impacto desborde el presupuesto mensual

En un contexto de inflación elevada y ajustes cada vez más frecuentes, los inquilinos enfrentan un desafío central: cómo absorber los aumentos del alquiler sin que el impacto desordene por completo las finanzas personales. Con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que superó el 32% interanual según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), prever los incrementos dejó de ser una opción para pasar a ser una necesidad.

Sobre todo en los acuerdos posteriores al DNU que derogó la Ley de Alquileres de 2020, que suelen tener ajustes trimestrales o cuatrimestrales, y con salarios que no siempre recuperan la caída en tiempo y forma, la presión sobre los hogares se intensifica.

Hoy, los valores promedios del mercado refuerzan ese escenario. En la Ciudad de Buenos Aires, un monoambiente roza los $600.000 mensuales, un dos ambientes supera los $680.000 y un tres ambientes parte de los $750.000, con picos por encima $1.000.000 en zonas del corredor norte . En ese marco, cada actualización implica un salto significativo que, sin planificación, impacta de lleno en el ingreso disponible.

“El momento de la actualización no debería ser el día en que recién empezamos a pensar de dónde sale el dinero. Cuando se conoce la fecha del ajuste, se puede trabajar con anticipación para que el impacto sea gradual”, dijo Vanesa Di Troilo , Business Manager de Reba, entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y perteneciente al Grupo Transatlántica.

Una de las primeras preguntas que aparece entre los inquilinos es cuánto del ingreso conviene destinar a anticipar esos aumentos. No existe una cifra única, pero sí esquemas que ordenan las finanzas. Entre ellos, la regla 50/30/20 —que divide el ingreso en necesidades básicas, gastos personales y ahorro— o el método de ahorro progresivo, que consiste en incrementar el porcentaje destinado a ahorro mes a mes.

Di Troilo explicó: “No existe una cifra única, pero lo que marca la diferencia es el control y el orden previo. Tener una planificación anticipada es lo único que permite afrontar los gastos sin desordenar el presupuesto mensual”. En esa línea, el foco está puesto en la constancia: separar un monto mensual con un objetivo claro.

FCI: qué son y para qué sirven

Para los aumentos periódicos del alquiler, una de las herramientas más utilizadas son los Fondos Comunes de Inversión (FCI). Se trata de instrumentos financieros que reúnen el dinero de varios inversores para colocarlo en distintos activos, con administración profesional y rendimientos variables.

Su principal ventaja es la liquidez inmediata: el dinero puede retirarse en cualquier momento. Además, generan rendimientos diarios, lo que evita que el capital quede inmovilizado.

“Los FCI no siempre le ganan a la inflación, pero permiten que el dinero no pierda tanto valor mientras se espera la fecha de pago. En lugar de tenerlo quieto, genera rendimientos diarios”, comentó Di Troilo.

En la práctica, funcionan como un fondo de reserva dinámico. El inquilino puede separar mensualmente un monto, invertirlo y utilizarlo cuando llegue la actualización del contrato. El plazo recomendado para comenzar a armar ese fondo va de seis a doce meses antes del ajuste.

Alquileres Propiedades Mercado Inmobiliario Calculadora Comparar precios, evaluar opciones y proyectar el gasto mensual se vuelve clave para elegir alquiler sin desbordar el presupuesto en un contexto de ajustes frecuentes Pexels

Agregó: “Cuanto más anticipación, mejor. A largo plazo se genera el hábito sin resentir tanto el bolsillo y se puede ajustar la estrategia según el contexto económico”.

Renovaciones: otro impacto fuerte

El segundo gran desafío aparece con la renovación del contrato. En este caso, el gasto no se limita a un aumento mensual, sino que incluye depósito, adelantos, sellados y otros costos que pueden equivaler a varios meses de alquiler.

Para este tipo de objetivos, el Plazo Fijo se posiciona como una herramienta habitual. Se trata de un instrumento bancario en el que el dinero se deposita por un período determinado a cambio de una tasa de interés fija.

“El plazo fijo es una buena herramienta para quienes buscan un rendimiento asegurado mes a mes. Con reinversión de intereses, puede ayudar a llegar con una base más sólida al momento de renovar”, señaló Di Troilo.

Además, aparece otra alternativa: la dolarización del ahorro. Amplió: “Comprar dólares puede ser una estrategia para aprovechar la estabilidad cambiaria y, en algunos casos, pactar el contrato en esa moneda, lo que permite desacoplarse de la inflación”.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

A la hora de anticipar aumentos, los errores también juegan un rol clave. Uno de los más habituales es no evaluar correctamente la relación entre ingresos y compromiso asumido.

“Muchas veces se toman decisiones que no se alinean con la realidad económica. Por ejemplo, contratos en dólares con ingresos en pesos o pagos adelantados sin considerar la estabilidad laboral”, advirtió Di Troilo.

Cuando no hay previsión, las alternativas suelen ser más costosas. Explicó: “Quienes no logran anticiparse suelen recurrir a préstamos personales con cuotas fijas para cubrir el salto del gasto”.

La mirada del mercado

Desde el sector inmobiliario, el escenario muestra una presión sostenida sobre los inquilinos, pero también una mayor necesidad de previsibilidad del lado de los propietarios. Miguel Lupardo, de Punto Uno Propiedades, describió un mercado con valores en alza y mayor exigencia financiera para ambas partes.

Dijo: “Hoy el inquilino enfrenta un escenario mucho más demandante. Los valores subieron fuerte y eso obliga a pensar el alquiler como un gasto que requiere planificación, no solo pago mensual”.

Alquileres Estudiantes Propiedades Universidades Mientras estudia y organiza sus gastos, una inquilina proyecta cómo afrontar los próximos aumentos sin comprometer su economía diaria Pexels

Según el especialista, la brecha entre ingresos y alquiler se volvió más visible en los últimos meses. “Un tres ambientes en muchas zonas ya supera los $900.000 y en barrios del norte pasa el millón. Eso cambia la lógica de decisión”, explicó.

En ese contexto, también se observa un cambio de comportamiento. “Hay más consultas vinculadas a cómo anticipar aumentos y cómo organizar el contrato. Antes el foco estaba en cerrar la operación, hoy aparece la preocupación por sostenerla en el tiempo. Del lado de los propietarios también crece la búsqueda de contratos más previsibles y esquemas que den mayor certidumbre en los cobros”, comentó.Igual, al tratarse de acuerdos libres entre partes, hay margen de negociación. Si el propietario pasa más de un mes sin alquilar su propiedad, suele adaptarse y, en algunos casos, baja entre un 10% y un 15% el valor inicial del contrato para lograr ocupar la vivienda.

Por último, Lupardo remarcó que el análisis debe ser integral. “No alcanza con mirar el precio inicial. Hay que entender cómo se actualiza, qué costos adicionales tiene y qué margen real tiene el inquilino para sostenerlo”, concluyó.