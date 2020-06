Amazon prohibió a la Policía de EEUU usar su tecnología de reconocimiento facial

Desde la muerte de George Floyd, un afroestadounidense asfixiado por un policía blanco hace dos semanas, las empresas y las autoridades intentan dar una respuesta a las multitudinarias protestas contra la violencia policial y el racismo que sacuden el país.

El anuncio llega después de que varios grupos a favor de la igualdad racial lanzaran esta semana una petición por internet en la que pidieron a Amazon cortar sus vínculos con la policía y los servicios de inmigración estadounidenses.

La petición alude a la tecnología Rekognition y a las cámaras de vigilancia para hogares Ring.

"Amazon debe examinar su papel estructural en la opresión sistemática de la población negra", dijo Myaisha Hayes, la directora de estrategias de campaña de la oenegé Media Justice.

El "imperio de la vigilancia" de Amazon podría ser utilizado por la policía para acosar a la gente según su raza, convirtiendo a la compañía en cómplice de dichos abusos, aseguraron Media Justice y otros firmantes de la petición.

No está claro hasta qué punto se utiliza Rekognition en la policía y los servicios de inmigración.

Las cámaras Ring vendidas por Amazon se utilizan para la seguridad de los hogares, pero sus propietarios pueden compartir el acceso a los vídeos de vigilancia con la policía, si así lo desean.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, presentó el lunes una ley que aspira a "cambiar la cultura" en el seno de la policía estadounidense.

El objetivo de la propuesta es crear un registro nacional para los policías que cometan delitos, facilitar las acciones judiciales contra ellos y cambiar la forma en que son reclutados y formados.

"Esperamos que esta moratoria de un año dará al Congreso el tiempo suficiente para establecer reglas apropiadas", dijo Amazon.

Días atrás, el dueño de la empresa, Jeff Bezos, cuestionó duramente la actitud racista de algunos clientes de la empresa. Bezos mostró capturas de pantalla de mensajes donde algunos usuarios decidían desistir de comprar artículos en la empresa por su postura antirracista, luego de que en un comunicado la empresa expresara su apoyo a la campaña surgida tras la muerte de George Floyd a manos de la Policía. Al mismo tiempo, informó que donará u$s 10 millones a "organizaciones que trabajan para lograr la justicia social y mejorar la vida de los negros y afroamericanos".

Bezos mostró el correo electrónico de un hombre (al que denominó DAVE para preservar su anonimato) que le escribió varios insultos subidos de tono y un mensaje: “Obviamente no eres un idiota o no tendrías el éxito financiero que has tenido. Estaba haciendo un pedido con su empresa cuando descubrí su declaración de apoyo para Black Lives Matter. Cancelé mi pedido y sé que no seré el único”.