"Nuestro principal foco está en lograr la autonomía económica de las mujeres"

En ese sentido, Bircher hizo mención al relevamiento realizado por el gobierno de la Ciudad en el que se cuantificó el aporte de las mujeres en el trabajo del cuidado en los hogares no remunerado: “Nosotros tenemos como premisa básica que lo que no se mide no se valora. Cuando fuimos al análisis de las horas de cuidado que tienen las mujeres frente al os hombres, hablamos de 5,5 horas las mujeres y 3,5 horas los hombres. Esa desigualdad debilita la autonomía económica de las mujeres. Eso hace que las mujeres estén más limitadas a acceder al trabajo. Muchas de esas mujeres no tienen formación y otras tienen nivel universitario, pero las responsabilidades del hogar no permiten un desarrollo profesional. Por eso le pusimos números y lo trabajamos para cambiarlo. No solo por derechos de la mujer, sino que de esa manera crece la ciudad y nos desarrollamos económicamente”.

Por otra parte, en cuanto a la reglamentación de una antigua ley que determina que debe haber espacios de cuidados en distintas empresas, la funcionaria remarcó: “Nosotros pensamos en un sistema integral de cuidados, que se trabaja entre distintos ministerios. Porque la Ciudad tiene una infraestructura de más de 2.000 centros de cuidados que le permiten a muchas de las mujeres poder contar con espacios para buscar trabajo o seguir trabajando. Construimos el primer mapa digital para que una mujer pueda ver los centros de cuidados. Algunos son centros educativos, otros de cuidado. Este mapa nos ayudó a tener toda la oferta visible. Fue un gran paso”.

Por otro lado, Bircher hizo mención a la importancia de lograr que las mujeres logren la autonomía económica: “Diría que nuestro principal foco está en la autonomía económica de las mujeres. Primero, porque queremos la igualdad de los derechos y las oportunidades. Trabajar las brechas salariales y la participación en las tomas de decisiones, tanto en el ámbito público como privado. Y, para muchas mujeres que sufren violencia intrafamiliar, la autonomía económica puede sacarlas de esa situación. Por eso es nuestra prioridad. Lo desarrollamos con el sector privado, que es el principal generador de empleo del país”.

“Uno de los desafíos ms importante es achicar la brecha salarial, que en el sector privado es del 30%. En ese caso, lo que vislumbramos es que muchas mujeres tienen mejor salario en el mismo cargo que los hombres, sino que también muchas mujeres ocupan menos lugares mejor remunerados”, concluyó.