Arranca el Salón de la Moto 2023

La entrada general, válida para un día (cualquiera de los cuatro días) tiene un valor de $ 2.500, mientras que si se adquiere con la tarjeta 365, el precio es de $ 2.000. No incluye el estacionamiento. Por su parte, personas con certificado de discapacidad y un acompañante no abonan entrada. Menores de 7 años con DNI no abonan entrada.