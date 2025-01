Arrancó su camino con una tienda de 60 m2 y se hizo millonario con Don Quijote: quién es Takao Yasuda

Pan Pacific International Holdings

Cómo hizo su fortuna Takao Yasuda

En 1980 Yasuda fundó Just CO, una empresa que se dedicó a la venta minorista de electrodomésticos, artículos diversos para el hogar, alimentos, relojes y mercancías relacionadas con la moda. Desde sus comienzos tuvo un ascenso no tan explosivo pero sí constante, en 1995 pasó a llamarse Don Quijote Co y finalmente en 2013 Don Quijote Holdings.