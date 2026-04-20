Lima y Asunción irrumpen entre los favoritos para viajar el fin de semana largo del 1º de mayo Por Andrea Glikman + Seguir en









Asunción gana terreno por el turismo de compras y Lima por su propuesta gastronómica. Paquetes accesibles, promociones y aerolíneas low cost impulsan la demanda.

Lima, un destino muy buscado por los argentinos.

Lima y Asunción comenzaron a irrumpir entre los destinos más consultados para viajar el próximo fin de semana largo del 1º de mayo, impulsados por la posibilidad de conseguir pasajes más económicos en aerolíneas low cost y con una buena conectividad.

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“A nivel internacional, además de los destinos tradicionales, observamos una tendencia por la aparición de nuevos destinos como Asunción, Miami y Lima, que empiezan a ganar protagonismo entre quienes buscan escapadas cortas”, explicó Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina.

En el caso de Asunción, el atractivo principal pasa por el turismo de compras, un segmento que vuelve a captar interés entre los viajeros argentinos en un contexto en el que Chile perdió parte de su ventaja de precios en algunos rubros. La capital paraguaya ofrece además la ventaja de estar a apenas dos horas de vuelo desde Buenos Aires, con tarifas competitivas en vuelos directos.

Para tener una referencia de precios, un paquete de dos noches en la capital paraguaya parte de los $543.707 por persona, con vuelo ida y vuelta y alojamiento cuatro estrellas incluido.

Lima, otra ciudad muy demandada En paralelo, Lima se consolida como una alternativa para quienes buscan combinar una escapada urbana con una experiencia gastronómica. La capital peruana mantiene su atractivo por su cocina reconocida internacionalmente y por tarifas aéreas que continúan mostrando competitividad frente a otros destinos de la región. Un paquete para viajar a Lima durante el próximo feriado largo cuesta unos u$s1.400 para dos personas por una semana.

“Puntualmente, Lima mantiene cierto interés por tarifas competitivas y su propuesta gastronómica y cultural. Las búsquedas están orientadas a destinos accesibles, con buena conectividad y que permitan optimizar pocos días de viaje”, señaló Matías Mute, fundador de Promos Aéreas. Desde la plataforma especializada en vuelos detectaron además un patrón mixto entre quienes reservan con anticipación y aquellos que esperan oportunidades de último momento, un comportamiento habitual en escapadas de corta duración. Otros destinos estrella Entre los destinos más buscados para el fin de semana largo también aparecen Río de Janeiro, Cataratas del Iguazú, el norte argentino y Ushuaia, aunque el avance de nuevas plazas internacionales muestra un cambio en el mapa turístico de los argentinos. Las low cost en rutas regionales juegan un rol clave. Con promociones más agresivas y una mayor oferta de frecuencias, destinos que antes quedaban fuera del radar para un viaje corto ahora se vuelven viables para una escapada de dos o tres días.