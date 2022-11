Volkswagen, junto al mejor polo del mundo

Alineados con la estrategia global de la marca Way To Zero, la construcción del stand se realizó con elementos sustentables.

Los jardines verticales utilizan agua de lluvia para su riego, y las placas que revisten gran parte de la estructura son de plástico reciclado. También, en asociación con Siemens, se instalaron paneles solares para la obtención de energía verde, y el staff de atención al público utiliza la colección sustentable de Adidas.

Volkswagen comenzó su relación con el polo en el año 2013, y desde 2017 se encuentra vinculado con la Asociación Argentina de Polo, siendo Amarok su vehículo oficial. La competencia inició sus actividades el 1 de noviembre y culminará el 2 de diciembre, fecha en la que se jugará la final.