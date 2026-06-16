Bancos: ABAPPRA reformó su estatuto tras 20 años y reforzó su perfil federal

La Asociación de Bancos Públicos y Privados aprobó por unanimidad una actualización integral de su normativa interna. La entidad destacó que la reforma moderniza su funcionamiento, amplía la representatividad y fortalece su misión de impulsar el desarrollo regional.

Con la aprobación unánime de la reforma, la entidad considera que queda posicionada para responder con mayor eficacia a los desafíos estratégicos que enfrenta el sistema financiero argentino.

La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) aprobó por unanimidad una reforma integral de su Estatuto durante la celebración de su LIIIº Congreso Extraordinario , en un hecho que la entidad calificó como un hito institucional para su historia.

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La actualización de la normativa interna llega luego de casi dos décadas, ya que la última adecuación general había sido realizada en noviembre de 2006 . Según explicaron desde la entidad, los cambios buscan adaptar el funcionamiento de la asociación a los desafíos actuales del sistema financiero, preservando al mismo tiempo los principios fundacionales que dieron origen a la organización en 1959.

La iniciativa fue impulsada bajo la conducción del presidente de ABAPPRA, Juan Cuattromo , y se desarrolló a través de un amplio proceso de diálogo y consenso entre las entidades asociadas.

Desde la asociación señalaron que la reforma apunta a consolidar una estructura institucional más moderna, transparente, plural y federal , con capacidad para incorporar nuevos asociados, actualizar objetivos estratégicos y fortalecer la representación de las distintas realidades regionales del país.

Además, remarcaron que el proceso permitió armonizar las diferentes visiones e intereses de los bancos miembros para construir una propuesta común orientada al desarrollo del sector.

"El resultado alcanzado demuestra la madurez institucional de la entidad para anteponer una visión compartida por encima de las diferencias circunstanciales", destacaron desde ABAPPRA.

Desarrollo regional e inclusión financiera

La asociación sostuvo que el nuevo marco normativo ratifica su compromiso con el desarrollo regional, la inclusión financiera y el fortalecimiento de las economías locales.

Fundada en 1959 con el objetivo de promover la banca provincial dentro de un paradigma de banca de desarrollo, ABAPPRA reúne a entidades públicas y privadas de distintas jurisdicciones del país.

Con la aprobación unánime de la reforma, la entidad considera que queda posicionada para responder con mayor eficacia a los desafíos estratégicos que enfrenta el sistema financiero argentino, en un contexto marcado por la transformación tecnológica, los cambios regulatorios y la necesidad de ampliar el acceso al crédito y a los servicios financieros.