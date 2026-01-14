Cientos de miles de millones: cuáles son las 3 familias más ricas de todo el mundo + Seguir en









Con imperios que los convirtieron en los más poderosos de sus sectores, han logrado mantener el legado familiar y manejan increíbles fortunas.

Entre tantos imperios familiares, estos son los tres más poderosos del mundo. Freepik

Los grandes imperios se construyen con tiempo y la vida no siempre alcanza para terminar de dominar ciertos sectores. Por eso, es importante el legado familiar, necesario para llevar adelante el emprendimiento responsable de nutrir sus arcas con miles de millones de dólares.

Pero entre tanto linaje acaudalado, hay tres que resaltan sobre el resto. Cada uno domina de manera incontestable sus propios ámbitos, al punto que ya no cuentan con una competencia clara que pueda poner en jaque las arcas de todos.

Familia Walton Forbes Los Walton llevan adelante el imperio familiar, lo que los convirtió en el legado más poderoso del mundo. Forbes Fortunas envidiables: cuántos millones tienen las familias más ricas En sus respectivos sectores, estas familias han logrado acumular fortunas de miles de millones de dólares. Desde empresas icónicas hasta dueñas de la mayor industria de toda una nación, consiguieron posicionarse como las más poderosas del planeta.

Familia Walton Con un patrimonio estimado en 432.4 mil millones de dólares, la familia Walton encabeza el ranking mundial de riqueza. Su fortuna tiene origen en Walmart, la cadena minorista fundada por Sam Walton en 1962, que hoy opera miles de tiendas en decenas de países y factura cientos de miles de millones al año.

Los herederos Jim, Rob y Alice Walton concentran la mayor parte de las acciones y continúan beneficiándose del crecimiento sostenido del grupo. Además de Walmart, la familia diversificó su patrimonio en inversiones financieras, bienes raíces y proyectos filantrópicos, lo que le permitió consolidarse como la dinastía privada más rica del planeta.

Familia Al Nahyan La familia Al Nahyan, gobernante de Abu Dabi, posee una fortuna calculada en 323.9 mil millones de dólares. Su riqueza está estrechamente vinculada al petróleo, principal motor económico del emirato, y a una agresiva estrategia de inversión internacional. familia al nahyan Ministerio de Defensa de los EAU Los Al Nahyan son los encargados de Dubai. Ministerio de Defensa de los EAU Gran parte de los activos se canalizan a través de la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi, uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, con participaciones en energía, tecnología, infraestructura y mercados financieros globales. Esa combinación de recursos naturales y gestión financiera explica el volumen de su patrimonio. Familia Al Thani En el tercer lugar aparece la familia Al Thani, con un patrimonio estimado en 172.9 mil millones de dólares. Gobernante de Qatar desde el siglo XIX, su fortuna se apoya principalmente en el gas natural, uno de los recursos más valiosos del país. familia al thani Paolo Blocco Getty Images Los Al Thani son los reyes de Qatar. Paolo Blocco/Getty Images A lo largo de los años, la familia diversificó sus activos mediante inversiones en bancos, empresas internacionales, inmuebles de alto valor y participaciones estratégicas gestionadas por el fondo soberano qatarí. Esa política le permitió transformar la renta energética en una de las mayores fortunas familiares del mundo.

