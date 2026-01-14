Más de 10 millones en deudas: la popular marca de ropa que se declaró en quiebra

Pese a los reiterados intentos por salvar la compañía, las deudas hacen que el presente de esta empresa sea crítico.

El mundo de los negocios suele ser muy cruel, ya que no perdona a nadie. Quienes han construido imperios capaces de generar millones de dólares también sufren por distintos motivos que pueden arruinar una compañía al punto de llevarla a la desaparición.

En este contexto, una importante empresa de la industria textil atraviesa un presente más que crítico . Sin muchas más opciones, debió tomar la peor de las decisiones y su futuro no es bueno, además de tornarse cada vez más irreversible.

Ternua Group fue durante años uno de los referentes de la ropa técnica y de montaña en España , con presencia en mercados europeos y una identidad ligada a la sostenibilidad. El holding controlaba marcas como Ternua, Loreak Mendian, Astore y Lorpen , con una red de distribución consolidada en tiendas especializadas.

Sin embargo, el grupo llegó a mediados de 2025 con un pasivo superior a los 16 millones de euros . La caída de la demanda tras el pico de consumo pospandemia, el encarecimiento de los materiales técnicos y el aumento de los costos energéticos deterioraron de forma sostenida su estructura financiera. A eso se sumaron dificultades para acceder a nueva financiación en un mercado cada vez más restrictivo.

Durante los últimos meses, la empresa intentó ajustar su cartera de productos y reducir gastos operativos para mejorar el flujo de caja. Aun así, la necesidad de sostener varias marcas en simultáneo elevó la presión financiera y limitó la capacidad de reacción frente a un entorno comercial más competitivo.

Concurso de acreedores: el futuro de la marca

Ante ese escenario, Ternua Group solicitó concurso voluntario de acreedores en junio de 2025, con el objetivo de ordenar su situación financiera y evaluar alternativas para evitar una liquidación total. El proceso quedó en manos de un administrador concursal, que deberá analizar la viabilidad del negocio y el valor real de sus activos.

Dentro del grupo, algunas marcas aún conservan atractivo comercial. De hecho, existieron ofertas vinculantes por determinadas unidades, lo que abre la puerta a una posible venta parcial o a la entrada de nuevos inversores interesados en segmentos específicos del negocio.

El desenlace dependerá de si se logra reestructurar la deuda y mantener operativas las áreas rentables. En caso contrario, el concurso podría derivar en una liquidación ordenada. El caso de Ternua refleja las dificultades que atraviesan las marcas medianas del outdoor, atrapadas entre la baja rotación, la presión de las multinacionales y un modelo de costos cada vez más difícil de sostener.