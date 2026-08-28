El Gobierno de Santa Fe realizará la tercera edición del Santa Fe Business Forum entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, con sede principal en La Fluvial de Rosario y actividades complementarias en la capital provincial.
Santa Fe Business Forum 2026: 1.000 empresas, 250 compradores y 40 fondos de inversión en un mismo evento
El encuentro se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre en Rosario, con actividades en la capital provincial. Participarán representantes de 50 países, más de 40 fondos y 250 startups.
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El evento reunirá a más de 250 compradores de 50 países, alrededor de 1.000 empresas oferentes, 40 fondos de inversión y 250 startups. La iniciativa busca promover las exportaciones, atraer inversiones y conectar al entramado productivo local con nuevos mercados internacionales.
La programación se organizará alrededor de tres ejes: una ronda internacional de negocios, un foro destinado a inversiones y un auditorio con charlas y capacitaciones. También se desarrollarán circuitos productivos y visitas a empresas ubicadas en distintos puntos de la provincia.
El encuentro forma parte de la estrategia impulsada por la administración de Maximiliano Pullaro para fortalecer la internacionalización de las empresas santafesinas y facilitar su vinculación con compradores e inversores extranjeros.
Una ronda de negocios con representantes de 50 países
La ronda internacional contará con la participación de compradores interesados en alimentos, maquinaria agrícola, autopartes, industria metalmecánica, tecnología médica, biotecnología, construcción, muebles, textiles, calzado y servicios vinculados con la economía del conocimiento.
En esta edición también se incorporarán sectores como las energías renovables, los videojuegos, la industria audiovisual y el turismo de reuniones y eventos.
Brasil encabezará la representación internacional con once compradores enfocados en actividades que van desde la industria alimentaria y las carnes hasta la maquinaria agrícola y las energías renovables. México, por su parte, concentrará demandas en nueve sectores, entre ellos la producción audiovisual y los videojuegos.
También participarán operadores de Uruguay, Chile, España y Estados Unidos. Entre los productos y servicios buscados aparecen alimentos, lácteos, nutrición animal, muebles, autopartes, materiales para la construcción y genética.
La convocatoria incluirá además representantes de países africanos como Etiopía, Congo, Gambia y Kenia; del sudeste asiático, entre ellos Filipinas, Vietnam y Singapur; y de otros mercados como Australia y Canadá.
El Gobierno provincial busca impulsar las exportaciones
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, sostuvo que el encuentro apunta a generar oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas puedan ampliar sus ventas fuera del país.
“Con el Santa Fe Business Forum acercamos el mundo a nuestras empresas, generando oportunidades concretas para que más pymes exporten, crezcan y generen empleo”, afirmó.
En la misma línea, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, señaló que la incorporación de nuevos países y mercados emergentes permite ampliar el alcance de la propuesta.
“Nuestro objetivo es liderar la internacionalización productiva de la República Argentina y el Santa Fe Business Forum es una de las herramientas concretas para globalizar a nuestras empresas”, expresó.
Más de 40 fondos participarán del Foro de Inversiones
Entre el 1 y el 3 de septiembre se realizará el Foro de Inversiones, que conectará a empresas y emprendimientos con fondos, corporaciones y otros potenciales aportantes de capital.
La actividad contará con más de 40 fondos de inversión procedentes de Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Brasil, Singapur, Uruguay y Argentina. También participarán alrededor de 250 startups interesadas en financiar proyectos de expansión y crecimiento.
La plataforma digital del foro ya registra más de 300 usuarios, quienes podrán coordinar reuniones de 15 minutos con inversores, compañías y otros integrantes del ecosistema emprendedor.
Los encuentros funcionarán como una primera instancia de contacto y podrán continuar en los espacios de vinculación previstos durante las jornadas. La edición 2026 ampliará además su alcance territorial con visitas a establecimientos y recorridos por diferentes circuitos productivos santafesinos.