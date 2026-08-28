Santa Fe Business Forum 2026: 1.000 empresas, 250 compradores y 40 fondos de inversión en un mismo evento

El encuentro se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre en Rosario, con actividades en la capital provincial. Participarán representantes de 50 países, más de 40 fondos y 250 startups.

El Santa Fe Business Forum reunirá durante cinco jornadas a empresas, compradores e inversores internacionales.

El Gobierno de Santa Fe realizará la tercera edición del Santa Fe Business Forum entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, con sede principal en La Fluvial de Rosario y actividades complementarias en la capital provincial.

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El evento reunirá a más de 250 compradores de 50 países , alrededor de 1.000 empresas oferentes , 40 fondos de inversión y 250 startups. La iniciativa busca promover las exportaciones, atraer inversiones y conectar al entramado productivo local con nuevos mercados internacionales.

La programación se organizará alrededor de tres ejes: una ronda internacional de negocios, un foro destinado a inversiones y un auditorio con charlas y capacitaciones. También se desarrollarán circuitos productivos y visitas a empresas ubicadas en distintos puntos de la provincia.

El encuentro forma parte de la estrategia impulsada por la administración de Maximiliano Pullaro para fortalecer la internacionalización de las empresas santafesinas y facilitar su vinculación con compradores e inversores extranjeros.

La ronda internacional contará con la participación de compradores interesados en alimentos, maquinaria agrícola, autopartes, industria metalmecánica, tecnología médica, biotecnología, construcción, muebles, textiles, calzado y servicios vinculados con la economía del conocimiento.

En esta edición también se incorporarán sectores como las energías renovables, los videojuegos, la industria audiovisual y el turismo de reuniones y eventos.

Brasil encabezará la representación internacional con once compradores enfocados en actividades que van desde la industria alimentaria y las carnes hasta la maquinaria agrícola y las energías renovables. México, por su parte, concentrará demandas en nueve sectores, entre ellos la producción audiovisual y los videojuegos.

La ronda de negocios contará con representantes de 50 países interesados en distintos sectores productivos.

También participarán operadores de Uruguay, Chile, España y Estados Unidos. Entre los productos y servicios buscados aparecen alimentos, lácteos, nutrición animal, muebles, autopartes, materiales para la construcción y genética.

La convocatoria incluirá además representantes de países africanos como Etiopía, Congo, Gambia y Kenia; del sudeste asiático, entre ellos Filipinas, Vietnam y Singapur; y de otros mercados como Australia y Canadá.

El Gobierno provincial busca impulsar las exportaciones

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, sostuvo que el encuentro apunta a generar oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas puedan ampliar sus ventas fuera del país.

“Con el Santa Fe Business Forum acercamos el mundo a nuestras empresas, generando oportunidades concretas para que más pymes exporten, crezcan y generen empleo”, afirmó.

En la misma línea, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, señaló que la incorporación de nuevos países y mercados emergentes permite ampliar el alcance de la propuesta.

“Nuestro objetivo es liderar la internacionalización productiva de la República Argentina y el Santa Fe Business Forum es una de las herramientas concretas para globalizar a nuestras empresas”, expresó.

Más de 40 fondos participarán del Foro de Inversiones

Entre el 1 y el 3 de septiembre se realizará el Foro de Inversiones, que conectará a empresas y emprendimientos con fondos, corporaciones y otros potenciales aportantes de capital.

La actividad contará con más de 40 fondos de inversión procedentes de Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Brasil, Singapur, Uruguay y Argentina. También participarán alrededor de 250 startups interesadas en financiar proyectos de expansión y crecimiento.

La plataforma digital del foro ya registra más de 300 usuarios, quienes podrán coordinar reuniones de 15 minutos con inversores, compañías y otros integrantes del ecosistema emprendedor.

Los encuentros funcionarán como una primera instancia de contacto y podrán continuar en los espacios de vinculación previstos durante las jornadas. La edición 2026 ampliará además su alcance territorial con visitas a establecimientos y recorridos por diferentes circuitos productivos santafesinos.