Con el impulso de Grupo Corven, Bajaj consolida su liderazgo en el segmento Street en Argentina

Es en la categoría que agrupa motos de baja y media cilindrada y concentra gran parte de los patentamientos.

El mercado de motovehículos en Argentina mostró en 2025 una recuperación sostenida, con más de 650.000 unidades patentadas, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esto representa un crecimiento interanual del 20%, impulsado por la diversificación de modelos, la reactivación de la demanda urbana y el uso profesional de motocicletas.

En este contexto, Bajaj se consolidó como líder en el segmento Street, categoría que agrupa motos de baja y media cilindrada y concentra gran parte de los patentamientos. Según cifras de la Cámara Argentina de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), la marca se mantuvo entre los primeros puestos durante todo el año, destacándose por eficiencia, precio competitivo y cobertura de posventa. Su desempeño robusto permite proyectar la presencia de la marca más allá de los canales tradicionales, hacia nuevos públicos y oportunidades de negocio.

El liderazgo de Bajaj en el segmento Street se produce en paralelo a una expansión general del mercado, que refleja la consolidación de consumidores dispuestos a invertir en modelos con mayor nivel de desempeño, confiabilidad y disponibilidad de servicios. Esta posición estratégica genera ventajas para la marca frente a competidores y le permite continuar capitalizando la recuperación del sector en 2026.

“Nuestro desempeño en el segmento Street confirma que el mercado argentino está listo para productos confiables, accesibles y con respaldo sólido. El liderazgo no solo se mide en ventas, sino en la capacidad de sostener crecimiento y ampliar cobertura en todas las regiones del país”, afirmó Matias Tucci, Ceo de Movilidad Individual de Grupo Corven.

El escenario general proyecta oportunidades para que Bajaj mantenga y amplíe su posición, alineando su oferta respondiendo a las nuevas tendencias de movilidad urbana, consolidando su reputación como referente en el segmento Street en Argentina con el respaldo que le aporta Grupo Corven.