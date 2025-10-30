Con España como motor, Grupo Dia busca estabilizar su negocio en la Argentina

Las ventas globales crecieron 9,8% a tipo constante. En la filial local, el consumo muestra leves mejoras, pero el balance sigue condicionado por la devaluación.

A nivel consolidado, las ventas del Grupo Dia alcanzaron los 1.422 millones de euros, un 9,2% más a tipo de cambio constante.

El balance trimestral de Grupo Dia volvió a reflejar las dos velocidades de su negocio: España consolida su crecimiento , mientras que Argentina muestra una leve mejora en el consumo , aunque todavía con ventas afectadas por la devaluación del peso.

En su informe de avance de ventas del tercer trimestre de 2025 , la compañía informó un aumento del 9,8% a tipo de cambio constante en las ventas totales, pero una baja del 3,2% en euros corrientes , impactada por la pérdida de valor de la moneda argentina y los ajustes contables exigidos por la norma NIC 29 para economías hiperinflacionarias.

En el mercado local, Dia Argentina logró estabilizar su volumen de ventas , que creció 1,2% frente al segundo trimestre , tras varios períodos de caída. En su reporte, la empresa reconoció que “la tendencia del consumo está tocando fondo” , una señal de que la demanda comienza a reacomodarse después del fuerte deterioro de 2024.

Aun así, al traducir esos resultados a euros, las ventas de la filial cayeron 24% interanual , hasta 337 millones , debido a la depreciación del 33% del peso frente al euro . La compañía también cerró 28 tiendas no rentables y ajustó su estructura de costos para mejorar la rentabilidad, aunque esto redujo el volumen total en un 1,5%. En paralelo, las ventas a clientes fidelizados crecieron 7% , impulsadas por una mayor frecuencia de compra y un ticket promedio más alto.

El desempeño en España volvió a ser el motor del grupo . La cadena registró un crecimiento del 8,2% interanual en ventas totales y del 6,8% en ventas comparables (LfL) , con una expansión del 5,2% en volumen . Las ventas del trimestre ascendieron a 1.445 millones de euros , impulsadas por el crecimiento de la clientela y la apertura de nuevas tiendas.

Durante los primeros nueve meses del año, Dia abrió 58 nuevos locales y cerró 28, como parte de su estrategia de optimización. El foco en productos frescos y marca propia volvió a rendir frutos: las ventas de productos frescos aumentaron 16% interanual, las de marca propia 9%, y el 55% de las ventas se concentró en clientes fidelizados, ocho puntos más que un año atrás.

“Los buenos resultados en España reafirman la solidez de nuestro modelo de proximidad y nuestra propuesta de valor centrada en el cliente”, señaló el CEO Martín Tolcachir al presentar el balance.

Según datos de Nielsen, Dia ganó 10 puntos básicos de cuota de mercado y se consolidó como el cuarto operador del retail alimentario en España y líder en el segmento de supermercados de cercanía.

dia.jpg Durante los primeros nueve meses del año, Dia abrió 58 nuevos locales y cerró 28, como parte de su estrategia de optimización.

Un grupo con dos realidades

A nivel consolidado, las ventas netas alcanzaron 1.422 millones de euros, un 9,2% más a tipo de cambio constante, aunque 3,2% menos en moneda corriente. En el acumulado de los nueve primeros meses de 2025, las ventas sumaron 5.253 millones de euros, con un avance del 11,3% a tipo constante y 3,2% a tipo corriente, afectadas por la inflación y la conversión cambiaria de la filial argentina.

El contraste entre ambos mercados muestra a un grupo que acelera en su principal negocio europeo y resiste la contracción en Sudamérica, con la operación argentina aún presionada por la macro, pero con indicadores de consumo que comienzan a repuntar.

A septiembre, Grupo Dia contaba con 3.345 tiendas (2.332 en España y 1.013 en Argentina), prácticamente sin cambios respecto del cierre de 2024.

Con España consolidando su recuperación y Argentina estabilizando su actividad, el grupo encara el cierre del año con un escenario mixto: crecimiento en su mercado principal y resistencia operativa en el país, en medio de una economía que todavía no logra normalizarse.