La Vicente López es un clásico de la zona norte desde hace 24 años como restaurante y más de un siglo como marca familiar. El proyecto nace de una historia de inmigrantes españoles iniciada en 1905 sobre la avenida Maipú, cuando una panadería de barrio dio origen a un camino que hoy continúa a través de nuevas generaciones. En 2001, ese legado se amplió con la apertura del restaurante, concebido para trasladar a la mesa recetas heredadas, hábitos cotidianos y una forma de recibir ligada al encuentro.
Legado familiar, cocina de tradición y punto de encuentro ideal en zona norte
La Vicente López mantiene vigente una propuesta gastronómica nacida en 1905 y que acompaña cada momento del día.
La carta recorre el día completo, desde desayunos y meriendas hasta almuerzos y cenas. Combos, brunches, sándwiches, pastelería y tapas conviven con una cocina de raíces españolas que suma carnes, pescados, arroces, pastas caseras y postres tradicionales. El apartado de mar incluye pesca argentina y preparaciones como paellas, cazuelas y socarrat, mientras que el cochinillo a la segoviana, disponible por encargo, funciona como plato central para mesas numerosas.
El salón principal propone un recorrido por la propia historia a partir de fotografías familiares, mesas dispuestas para grupos, ventanales amplios y un primer piso reservado para reuniones privadas. Ese espacio puede adaptarse a festejos, celebraciones familiares o encuentros corporativos, con menús cerrados, opciones de picoteo, brunches y propuestas formales que incluyen platos clásicos, bebidas y café. La organización contempla una cantidad mínima de personas, alternativas vegetarianas y preparaciones libres de TACC.
Para las fiestas de fin de año, La Vicente López ha desarrollado una propuesta de take away con alternativas frías y calientes pensadas para resolver la mesa navideña. El menú para llevar incluye cochinillo con patatas panaderas, paellas, cazuelas de mariscos, carnes en salsa, ensaladas clásicas, vitel toné y tablas de quesos y fiambres, con retiro programado y beneficio por pago en efectivo. De este modo, el restaurante traslada su cocina a los hogares, manteniendo la continuidad de una tradición que atraviesa generaciones y celebraciones.
Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.
