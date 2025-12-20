Legado familiar, cocina de tradición y punto de encuentro ideal en zona norte + Seguir en









La Vicente López mantiene vigente una propuesta gastronómica nacida en 1905 y que acompaña cada momento del día.

Los frutos de mar, una especialidad de La Vicente López.

La Vicente López es un clásico de la zona norte desde hace 24 años como restaurante y más de un siglo como marca familiar. El proyecto nace de una historia de inmigrantes españoles iniciada en 1905 sobre la avenida Maipú, cuando una panadería de barrio dio origen a un camino que hoy continúa a través de nuevas generaciones. En 2001, ese legado se amplió con la apertura del restaurante, concebido para trasladar a la mesa recetas heredadas, hábitos cotidianos y una forma de recibir ligada al encuentro.

La carta recorre el día completo, desde desayunos y meriendas hasta almuerzos y cenas. Combos, brunches, sándwiches, pastelería y tapas conviven con una cocina de raíces españolas que suma carnes, pescados, arroces, pastas caseras y postres tradicionales. El apartado de mar incluye pesca argentina y preparaciones como paellas, cazuelas y socarrat, mientras que el cochinillo a la segoviana, disponible por encargo, funciona como plato central para mesas numerosas.

La Vicente Lopez Restaurant Ubicado en Avenida Maipú 701, La Vicente López cumplió 120 años. El salón principal propone un recorrido por la propia historia a partir de fotografías familiares, mesas dispuestas para grupos, ventanales amplios y un primer piso reservado para reuniones privadas. Ese espacio puede adaptarse a festejos, celebraciones familiares o encuentros corporativos, con menús cerrados, opciones de picoteo, brunches y propuestas formales que incluyen platos clásicos, bebidas y café. La organización contempla una cantidad mínima de personas, alternativas vegetarianas y preparaciones libres de TACC.

Para las fiestas de fin de año, La Vicente López ha desarrollado una propuesta de take away con alternativas frías y calientes pensadas para resolver la mesa navideña. El menú para llevar incluye cochinillo con patatas panaderas, paellas, cazuelas de mariscos, carnes en salsa, ensaladas clásicas, vitel toné y tablas de quesos y fiambres, con retiro programado y beneficio por pago en efectivo. De este modo, el restaurante traslada su cocina a los hogares, manteniendo la continuidad de una tradición que atraviesa generaciones y celebraciones.

Restaurant La Vicente López La Vicente López diseñó una propuesta especial para estas fiestas. Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.